نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة رقمية.. شروط وخطوات فتح حساب جاري في بنك البلاد ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة دون الحاجة إلى زيارة أحد مقراته، وخسارة الوقت والجهد، فإنه من الممكن التعرف إلى شروط وخطوات فتح حساب جاري في بنك البلاد 1442هـ، بطريقة رقمية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف على شبكة الإنترنت، كما يمكننا طلب بطاقة مدى بكل سهولة للاستفادة منها في إجراء العمليات المصرفية المختلفة، التي توفر على العميل الذهاب إلى فروع البنك، فيما يأتي ذلك في إطار رقمنة الخدمات ومواكبة رؤية الحكومة “2030”.

خطوات فتح حساب جاري في بنك البلاد 1442

أصبح بإمكانية جميع العملاء والمواطنين في المملكة العربية السعودية، الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية المقدمة من بنك البلاد السعودي، وأيضاً فتح حساب جاري عبر الإنترنت (أون لاين) وفي مدة قليلة جداً، وجاءت الخطوات كما يلي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف بنك البلاد. نضغط على “استمرار”. ملء نموذج الخدمة التي نريد إنجازها. نقوم بتوثيق العملية من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد. إتمام الخدمة بنجاح.

شروط إنشاء حساب في مصرف albilad

واشترط مصرف albilad عددًا من الضوابط والشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين بالانضمام لمنظومته المصرفية، وإلى قائمة العملاء في جميع المناطق بالمملكة، وهي على النحو الآتي:

فإن من الضروري أن لا يقل عُمر المتقدم عن 18 سنة. ولا بد من وضع 1000 ريال سعودي في حساب الأفراد، و100 ألف ريال سعودي للمنشآت. كما يجب إحضار هوية وطنية للسعودي أو إقامة للوافدين على أن تكون سارية الصالحة. فإن عمر المواطن إذا قبل عن 18 سنة، يجب إحضار وصي.

خطوات طلب بطاقة مدى من مصرف البلاد

لمعرفة الخطوات اللازمة لإنشاء بطاقة مدى من بنك البلاد السعودي، يلزم قراءة النقاط الهامة التالية: