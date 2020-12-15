نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري ١٤٤٢ برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار دعم رؤية “2030” التي تتبنّاها حكومة المملكة العربية السعودية، فإنه من الممكن الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري ١٤٤٢ برقم الهوية عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، وهي إحدى الخدمات التي يُقدمها للمواطنين والمواطنات، على مدى نحو أكثر من 45 عامًا، إذ تأسس هذا الصندوق في عام 1974م، بموجب قرار ملكي، لخدمة جميع الفئات في المجتمع السعودي، كما يتيح الموقع الإلكتروني للصندوق القيام بالعديد من الخدمات دون الحاجة إلى الذهاب لأحد فروعه المنتشرة في أنحاء المملكة، ومن بينها حجز موعد، والتقديم على القروض، والحصول على الخطابات بالإفادة، وتحديث البيانات وغيرها الكثير.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري 1442 برقم الهوية

وفي السطور التالية، نوضح طريقة الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري 1442 برقم الهوية إلكترونيا، اختصارًا للوقت والجهد الذي يضيع في الوقوف بالساعات داخل الفروع التابعة لهذه المؤسسة، التي يتجاوز عددها 40 فرعًا في جميع المناطق والمحافظات، وذلك باتباع الخطوات الآتية:-

في البداية، يجب الولوج إلى موقع الصندوق عبر الإنترنت.

ثمّ ننقر على على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

يلي ذلك، النقر على على خدمات المواطنين، ونختار خدمة “اعرف دورك”.

يلي ذلك، إدخال رقم الهوية الوطنية.

أخيرًا، ننقر على بحث، لمعرفة جميع المعلومات التي نريد معرفتها.

كيفية حجز موعد في الصندوق العقاري

وبعد معرفة خدمة الاستعلام عن الصندوق العقاري، وعبر موقع هذا الصندوق على شبكة الإنترنت، يمكن للمواطن أو المواطنة، حجز موعد في الصندوق العقاري بكل سهولة، لإنجاز خدمة ما تحتاج إلى وجود المواطن إلى أحد الفروع، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

بداية، يجب الانتقال إلى موقع الصندوق عبر شبكة الإنترنت.

ثمّ نختار قائمة الخدمات الإلكترونية.

يلي ذلك، اختيار خدمات المواطنين.

ننقر بعد ذلك، على أيقونة الخدمة التي نريد إنجازها عبر الموقع.

علينا بعد ذلك، اختيار فرع الصندوق الذي نريد مراجعته.

من الضروري، أيضًا، تحديد نوع الخدمة.

ونكتب المعلومات المطلوبة.

كما يجب أن نختار الوقت والموعد المناسب للذهاب إلى الفرع الذي اخترناه.

أخيرًا، ننقر على تأكيد الحجز.

الاستفسار عن موعد القرض العقاري

ومن الخدمات التي تهم المواطنين في هذا الصندوق، الاستفسار عن موعد القرض العقاري، وذلك باتباع الخطوات الآتية: