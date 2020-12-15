نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقسيط جرير وطريقة الشراء عبر موقع جرير الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تقسيط جرير أصبحت ميسرة حتى يكون عملاء المكتبة قادرين على شراء المنتجات التي يتم عرضها، سواء من خلال عروض موقع جرير الأسبوعية أو من خلال المنتجات المطروحة في المنافذ، وقد تم التأكيد على أن تلك الشروط سارية على تقسيط ايفون بالإضافة إلى تقسيط جوالات جرير سامسونج وهواوي في نفس الوقت، وسوف نتعرف على شروط تقسيط جرير 2020 بالتفصيل.

شروط تقسيط جرير

لقد أصبح التقسيط متاح للوافدين، والمواطنين في المملكة العربية السعودية، ولكن ينبغي أن يكون المواطن موظف إما في الهيئات الحكومية والبنوك السعودية، أو يكون موظف بالقطاع الخاص، واشترطت مكتبة جرير الحصول على فرص تقسيط جرير عندما تتحقق تلك الشروط:

أن يكون الموظف عمره ليس أقل من ثمانية عشر عام، ولا يزيد في نهاية القسط المستحق عن 60 عام.

يمكن للمتقاعدين الحصول على تقسيط من مكتبة جرير لكافة المنتجات في حال كان عمره لا يزيد عن 67 سنة.

راتب المتقاعد والمقيم والموظفين في الهيئات والمؤسسات الحكومية، لا يقل عن 3500 ريال سعودي.

بينما الموظفين الملتحقين بالقطاع الخاص من المواطنين لا يقل رواتبهم الشهرية التي يحصلون عليها عن 4000 ريال سعودي.

الموظف في البنوك السعودية، أو القطاع شبه الحكومي لا يقل راتبه عن 3500 ريال سعودي.

طريقة تقسيط جوالات جرير

وإن كانت رغبتك هي تقسيط ايفون أو تقسيط جوال سامسونج من جرير وغيره من أنواع الجوالات، فلا ينبغي عليك سوى اتباع مجموعة من الخطوات التي تتم إلكترونيًا، ومن بينها:

ستقوم بزيارة موقع مكتبة جرير.

ستقوم باختيار المنتج الذي ترغب به سواء جوال أو شاشات ذكية أو أجهزة لا بتوب وغيرها من الإلكترونيات والمستلزمات.

ثم قم بالنقر على تبويب التقسيط، وسيتم تحويلك إلى شركة معالم للتمويل.

ستقوم بالحصول على تمويلك المطلوب عندما تقوم بإدخال البيانات بشكل صحيح.

تقسيط ايفون من مكتبة جرير

وإن كنت تود شراء ايفون من شركة عبر تقسيط جوالات مكتبة جرير يمكن أن تحصل على أحد الهواتف الموجودة في العروض ومن ثم ستقوم باتخاذ كافة خطوات التقسيط التي أشرنا إليها مسبقًا.

عروض مكتبة جرير الأسبوعية

بعد معرفة شروط تقسيط جرير تابع باستمرار عروض مكتبة جرير الأسبوعية حتى يكون لديك فرصة الحصول على تقسيط جوالات بجميع أنواعها، واستفيد أيضًا بالخصم المتاح.