نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات عودة الوافدين للسعودية وقرارات جديدة بشأن التأشيرات المُنتهية للعمالة الوافدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت المديرية العامة للجوازات السعودية إجراءات عودة الوافدين للسعودية وأطلقت العديد من القرارات التي تخصهم، حيث أشارت إلى أنه تم تجديد الكثير من القرارات بشأن تأشيرات الوافدين الذين مازالوا خارج بلادهم بسبب وباء كورونا، وأوضحت أنه في حالة انتهت التأشيرة الخاصة بالخروج والعودة للوافد وهو لا يزال خارج البلاد، فأنه لم يعد يصلح له العودة إلى المملكة لمدة ثلاثة سنوات، إلا على صاحب العمل السابق، ويكون ذلك بُموجب تأشيرة جديدة، وأوضحت أن هذا الأمر لا يشمل الأفراد التابعين للعمالة الوافدة.

إجراءات عودة الوافدين للسعودية

جاءت القرارات الخاصة بالجوازات السعودية بناء على أحد التساؤلات التي وردت على الموقع الرسمي للجوازات السعودية عبر تويتر، وجاء بها:

“لدي عامل أصدرت له تأشيرة خروج وعودة وانتهت تأشيرة العودة ومازال خارج المملكة، وهل يلزم مراجعة الجوازات لإسقاطه أو من خلال أبشر؟ نأمل الإفادة شاكرين لكم”.

يُذكر أن هذا القرار يُعد من آخر وأهم القرارات التي تم إتخاذها مُؤخرًا من قبل المملكة، سعيًا وراء توفير كافة سُبل الراحة للعمال الخارجين عن المملكة، وتوفير الأمان لهم، وأيضًا حماية الأعمال بالمملكة والبحث عن العمالة الأكثر كفاءة.

الإقامة المميزة في السعودية

أوضحت السعودية أن هناك أربعة شروط أساسية من أجل الحصول على الإقامة المميزة والعيش في المملكة والاستمتاع بالعديد من المزايا التي تُقدمها تلك الإقامة، وتلك الشروط هي :

أن تكون الإقامة الخاصة بالوافد نظامية في حالة كان المُتقدم من داخل المملكة.

ضرورة إثبات مصادر الدخل.

شرط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

ضرورة تقديم جواز سفر ساري المفعول.

وذلك مع ضرورة ألا يكون المُتقدم للحصول على الإقامة المميزة قد تم الحكم عليه بأي قضية تمس الشرف أو الأمانة

خطوات تقديم الإقامة المميزة

يُمكن لكافة الوافدين التقديم للحصول على الإقامة المميزة في حالة استيفاء الشروط الخاصة بها وذلك عن طريق :

ملئ الطلب الخاصة بالإقامة.

دفع الرسوم الخاصة بمُعالجة الطلب وقدرها 170 دولار.

إرسال المُستندات المطلوبة.

التحقق من صلاحية التأمين الطبي.

دفع رسوم الإقامة المميزة للحصول عليها.

أسعار الإقامة المميزة بالسعودية

هناك نوعين من الإقامة المميزة يُمكن أن يحصل عليها المقيمين وهما :