رابط تطبيق صحتي للتسجيل والحصول على لقاح كورونا

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عمر شويل - جدة أصبح تطبيق صحتي الالكتروني أحد أهم التطبيقات في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن قامت وزارة الصحة السعودية بالإعلان عن أنه من أجل الحصول على اللقاح المضاد لوباء كورونا المستجد سيتم حجزه من خلال تطبيق صحتي الالكتروني.

تطبيق صحتي

ويعد تطبيق صحتي أحد أهم التطبيقات الالكترونية التي قامت وزارة الصحة السعودية بإطلاقه من أجل مساعدة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من أجل متابعة حالتهم الصحية، وحجز موعد فحص كورونا، وغيرها من المواعيد الطبية، بالإضافة إلى بعض الخدمات الصحية التي يقدمها التطبيق لمستخدميه.

التسجيل في تطبيق صحتي

وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق ربيعة ناشد جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية سرعة التسجيل في تطبيق صحتي الالكتروني من أجل الحصول على اللقاح المضاد لوباء كورونا، حيث صرح وزير الصحة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر في تغريدة نشرها الوزير قال فيها:

للحصول على لقاح كورونا أطلقان خدمة التسجيل عبر تطبيق صحتي. أنصح الجميع بسرعة التسجيل لنحمي أنفسنا ومن نحب من الإصابة بهذا الفيروس.

مراحل الحصول على لقاح كورونا والفئات المستهدفة في كل مرحلة

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت عن أن هناك ثلاثة مراحل من أجل الحصول على لقاح كورونا المستجد، حيث سيتم التطعيم ضد وباء كورونا على ثلاثة مراحل، على أن يكون لكل مرحلة عدداً من الفئات المستهدفة خلال تلك المرحلة، حيث ستكون المراحل ستكون كالتالي:

المرحلة الأولى: تستهدف المواطنين والمقيمين ممن عمرهم يزيد عن 65 عاماً.

أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى.

الأشخاص المصابون بالسمنة المفرطة، والذين تتجاوز كتلة جسمهم 40.

الأشخاص الذين لديهم نقص في المناعة مثل: زراعة الأعضاء، أو من يتناولون الأدوية التي تثبط المناعة.

الأشخاص المصابون بمرضين أو أكثر من الأمراض الآتية: الربو، السكري، أمراض الكلى، أمراض القلب المزمنة، الانسداد الرئوي.

الأشخاص الذين لديهم تاريخ الإصابة بجلطة دماغية. المرحلة الثانية: المواطنون والمقيمون الذين تجاوزت أعمارهم 50 عاماً.

باقي طاقم الممارسين الصحيين.

المصابون بأحد الأمراض المزمنة الآتية: الربو، السكري، أمراض الكلى، أمراض القلب المزمنة، الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط.

الأشخاص الذين لديهم سمنة وكتلة الجسم مابين 30 إلى 40. المرحلة الثالثة: يتم استهداف جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ لقاح كورونا.

التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا

وذكرت وزارة الصحة السعودية أن التسجيل للحصول على لقاح كورونا قد بدأ بالفعل بداية من اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر من العام الميلادي 2020، على أن يتم التسجيل من خلال تطبيق صحتي الالكتروني.

رابط تطبيق صحتي

ومن أجل الحصول على تطبيق صحتي الالكتروني فكل ماعليكم هو القيام بتحميل تطبيق صحتي الالكتروني والمتوفر بنظامي تشغيل أندرويد، وآيفون، حيث يمكن لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الحصول على تطبيق صحتي وتحميله على أجهزتهم الذكية من أجل التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا.

ويمكنكم تنزيل تطبيق صحتي من خلال متجر جوجل بلاي للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ولمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل IOS فيمكن لمستخدميها الحصول على تطبيق صحتي من خلال متجر AppStore الخاص بمنتجات هواتف شركة Apple.