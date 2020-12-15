نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تطبيق صحتي Sehaty حجز موعد إجراء فحص كورونا وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق صحتي هو تطبيق الكتروني للهواتف الذكية يستخدم في إجراء فحص فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قامت وزارة الصحة السعودية بالاعلان عن إمكانية إجراء فحص كورونا من خلال تطبيق صحتي الالكتروني، والذي يمكن من خلاله القيام بحجز ميعاد من أجل القيام بالفحص الشام والموسع وخاصة الفحوصات اللازمة المتعلقة بكورونا.

ويعد تطبيق صحتي الالكتروني أحد التطبيقات الالكترونية التي تقدمها وزارة الصحة السعودية من أجل مساعدة المواطنين والمقيمين على حجز موعد في المستشفيات والعيادات الصحية، بالإضافة لتقديمه العديد من الخدمات الصحية الأخرى مثل: آخر تحديثات لاخبار كورونا، ونشرات صحية، وحجز موعد لإجراء فحوصات متنوعة منها إجراء فحص كورونا، ومتابعة النتائج الصحية الخاصة بالمستخدم.

وذكرت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها الرسمي على الانترنت بأن تطبيق صحتي هو أحد الخدمات التي تقدمها الوزارة في إطار خطتها لمكافحة وباء كورونا المستجد، حيث أنه من خلال تطبيق صحتي يتم تقديم الخدمة الصحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء مجاناً، وذلك من أجل الاطمئنان على صحتهم، والاكتشاف المبكر للمصابين بكورونا.

تطبيق صحتي

ويقوم تطبيق صحتي بتقديم العديد من الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، كما أنه يمكنهم من معرفة العديد من المعلومات الصحية، كما أنه من خلال التطبيق يمكن حجز موعد من أجل إجراء الفحوصات اللازمة الخاصة بوباء كورونا، وذلك عن طريق إجراء التقييم الذاتي لأعراض المرض، ومن ثم متابعة الفحوصات الحيوية اللازمة، كما أنه يقوم بتقديم العديد من الخدمات التي تتعلق بصحة الفرد والأسرة، بجانب تقديم المعلومات التي تهدف لزيادة الوعي الصحي لكافة المواطنين والمقيمين.

خطوات إجراء فحص كورونا

وأوضحت وزارة الصحة السعودية بأنه يمكن للمواطنين والمقيمين باستخدام تطبيق صحتي من أجل حجز موعد إجراء فحص كورونا واستلام النتائج، وذلك من خلال الخطوات التالية:

تحميل تطبيق صحتي. حجز موعد من خلال التطبيق. التوجه لموعدك الطبي حسب الوقت والمكان. استلام نتيجة الفحص.

مميزات تطبيق صحتي

وقد وضعنا لكم مميزات تطبيق صحتي الالكتروني من أجل الاطلاع عليها قبل تثبيته على أجهزة الجوال الخاصة بكم، ومن هذه المميزات:

حجز موعد لفحص كورونا. تقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بعد. البحث عن الأدوية وأقرب الصيدليات. حجز موعد في مراكز الرعاية الأولية. عرض الإجازات المرضية. تسجيل المؤشرات الحيوية الخاصة بالفرد. تقديم الاحصائيات المتعلقة بحالات كورونا.

رابط تطبيق صحتي

ويتوافر تطبيق صحتي الالكتروني الذي أعلنت عنه وزارة الصحة السعودية عبر متجر جوجل بلاي للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

أما بالنسبة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل IOS فيمكن لمستخديمها الحصول على تطبيق صحتي من خلال متجر AppStore الخاص بمنتجات هواتف شركة Apple.

وتتيح وزارة الصحة السعودية تطبيق صحتي لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، من أجل القيام بحجز موعد طبي، بالإضافة لإجراء فحص كورونا، ومتابعة كافة الأخبار الخاصة بوزارة الصحة السعودية، والتعليمات التي تعلن تنوه عنها الوزارة لكافة المستخدمين من أجل اتباع الطرق الصحية السليمة في الوقاية من الأمراض، وأماكن تواجد العيادات حسب مكان التواجد.