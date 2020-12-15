نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات تعديل البيانات للموظف السعودى في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات تعديل البيانات للموظف السعودى،من الامور الهامة التى تشغل جميع الموظفين بالمملكة العربية السعودية عن اى تغير يطرا يستوجب التحديث، والتغير كيف يمكن ان يتم وما هى الخطوات الازمة وهل يستلزم الامر التوجة الى جهة ادارة معينة، ام يمكن عن طريق شبكة الانترنت والخدمات الاكترونية.

تعديل بيانات الموظف السعودى 1442،تتم بخطوات بسيطة حتى يستطيع الموظف تغير وتحديث البيانات دون عناء او الحاجةالى التوجةالى اى ادارة تهتم المملكة العربية السعودية ان تصبح المعاملات الاكترونية اكثر من المعاملات الورقية، فايتم التحديث عن طريق رابط الاكترونى،تمكن منصة بياناتى الوظيفة على موظفى وزارة الخدمات المدنية تسهيل تلك الامر من تحديث وتغير البيانات بكل سهولة.

خدمة تعديل بيانات الموظف السعودى

اتاحت وزارة الخدمة المدنية، خدمة الكترونية لكافة موظفين الوزرات والجهات الحكومية يمكن من خلال الخدمة الاكترونية معرفة الموظف الاستعلام عن عن كافة البيانات وتحديث وتغير ماطر عليها، لاستفادة من كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة، وتم تخصيص وقت معين يمكن خلالة الدخول على الرابط وتغير وتحديث البيانات والموعد هو من يوم الاحد الى يوم الخميس من كل اسبوع، يجب على الموظف الدخول على منصة بياناتى، لتغير وتحديث البيانات الاستفادة، كما يمكن من خلال منصة بياناتى

معرفة السجل الوظيفى وطباعة بياناتة.

كما يمكن ايضا معرفة التقارير الطبية مع الاشتراكة مع وزارة الصحة.

ومعرفة قرارات التدريب، والابتعاث والمعاملات الادراية.

تلك الخدمات التى تقدمها منصة بياناتى توفر الكثير من الوقت والجهد على الموظف دون الحاجة الى توجة الادراة، لتحديث البيانات يجب توافر شروط لاستفادة من الخدمة اهم الشروط هى.

ان يكون الموظف سعودى الجنسية. يجب التسجيل فى الخدمة لاستفادة منها. ان يكون موظف حكومى.

خطوات تحديث بيانات الموظف السعودى

يجب الدخول على رابط الخاص بمنصة بياناتى .

يجب التسجيل برقم الهوية والرقم المرور الخاص بة..

سوف يتم ارسال رمز لتاكيد يجب كتابته.

إختار من ضمن الخدمات خدمة منصة وزارة الخدمة المدنية.

سوف تظهر لك صفحة تحتوي علي كافة البيانات الخاصة بك.

يمكن كتابة البيانات التي تريد تعديلها بعد الانتهاء من كتابتة كافة البيانات المراد تعديلها يجب الضغط على بالتأكيد علي صحة البيانات ومن ثم الحفظ.

عن طريق تلك المنصة بالخطوات التى قدمنها لكم عبر موقعنا ثقفنى يمكن تقديم خدمات تعديل البيانات للموظف السعودى 1442، بكل سهولة.