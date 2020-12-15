نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص أسعار لابتوب وتابلت وآيباد مستعمل حالة ممتازة للبيع في السعودية تبدأ من 750 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتناول اليوم أسعار لابتوب وتابلت مستعمل للبيع في السعودية، أصبح اليوم أكثر ما يهتم به العالم وخاصة الشباب هو مجال الإلكترونيات واليوم نقدم لابتوب وتابلت مستعمل استعمال خفيف بحالة ممتازة وبأرخص الأسعار، وذلك مع عرض جميع المزايا التي تخُص كل جهاز على حدا، كما يجب التنوية أن جميع الأجهزة التي سيتم عرضها بحالة ممتازة وماركات عالمية.

أرخص أسعار لابتوب وتابلت وآيباد مستعمل بحالة ممتازة

نتناول اليوم عروض هامة ذات أنواع متعددة من لابتوب وتابلت وآيباد مستعمل بحالة ممتازة وأرخص الأسعار، سامسونج وهواوي وأبل وديل وسنتناول تفصيلا كل ما يخص كل جهاز على حدا.

تابلت وأيباد مستعمل للبيع في السعودية

يتوفر الآن تابلت بحالة ممتازة الماركة سامسونج Samsung Fold 512GB RAM 12 Support the fifth generation 5G، يتواجد في مدينة الرياض والسعر المطلوب 2600 ريال سعودي، كما يتوفر تابلت استعمال خفيف الماركة هواوي Huawei Tablet Mediapad M6 Memory 128GB RAM 4GB Battery 7500mah، يتواجد في المدينة المنورة والسعر المطلوب 1400 ريال سعودي فقط، ويتوفر أيضا أيباد الماركة أب iPad Pro 2017، ويتوافر معه جميع الأكسسوارات الخاصة به بالإضافة إلى الشاحن، يتواجد في مدينة الرياض والسعر المطلوب 1500 ريال سعودي.

لابتوب مستعمل للبيع في السعودية

يتوفر الآن لابتوب شبه جديد استعمال خفيف الماركة أبل Macbook Air 13.3 inch 128G SSDD 8G RAM Core i5، يتواجد في مدينة الظهران والسعر المطلوب 2900 ريال سعودي، ويتوفر أيضا لاب توب الماركة ديل DVD room 4GB RAM 500 room core i3 DELL، يتواجد في مدينة طبرجل والسعر المطلوب 1600 ريال سعودي، كما يتوفر لابتوب الماركة أبل استعمال بسيط Macbook air 13.3 inch 2020 Processor Intel l core 7 Storage 512GB Memory 16GB ، تتواجد في مدينة حفر الباطن والسعر المطلوب 5899 ريال سعودي.

يتوفر الآن لابتوب الماركة لينوفو Lenovo G50 With Attach DVD Intel core i5 ، يتواجد في مدينة الرياض والسعر المطلوب 750 ريال سعودي، ويتوفر أيضا لابتوب ماركة إتش بي HP i3 Pc with 12GB RAM 500GB 32 inch nikia tv, hp cp 1215 color laser printer ، يتواجد في مدينة الرياض والسعر المطلوب 1200 ريال سعودي، كما يتوفر لابتوب الماركة أسير Acer Aspire E5-576G 2.7GHZ Intel HD Graphics 620 RAM 12GB ، يتواجد في مدينة بريدة والسعر المطلوب 2500 ريال سعودي، ويتوفر لابتوب لينوفو Lenovo L340 RAM 4GB Core i3 G8 HDD 1 TB sata، يتواجد في مدينة خميس مشيط والسعر المطلوب 1500 ريال سعودي.