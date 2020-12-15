جدول ومواعيد نزول مرتبات المتقاعدين في السعودية ١٤٤٢

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عمر شويل - جدة خدمة لأصحاب المعاشات التقاعدية في المملكة العربية السعودية، فقد أتاحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، جدول ومواعيد نزول مرتبات المتقاعدين في السعودية 1442هـ، ليعرف جميع المواطنين والمواطنات المحالين على المعاش، على أوقت الصرف في كل شهر هجري وميلادي، وليستفيدوا من ذلك في ترتيب معيشتهم، وسداد الأقساط والالتزامات الشهري، ومنها الفواتير الخاصة بالكهرباء والمياه، إضافة إلى الإيجار، وسد الاحتياجات الأساسية من الطعام والشراب، فيما حددت المؤسسة يوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي لصرف المستحقات، كما راعت تقديم عمليات الصرف لمدة يوم في حالة صادف الموعد المحدد يوم الجمعة، وهو ما سيحدث في مرتب شهر يونيو 2021، الذي سيجري الصرف فيه، في اليوم السابق وهو الخميس 24 يونيو.

جدول ومواعيد نزول مرتبات المتقاعدين في السعودية 1442

وننشر من خلال موقعنا، جدول ومواعيد نزول مرتبات المتقاعدين في السعودية 1442هـ، بدءًا من شهر ربيع الآخر الجاري، وحتى نهاية العام الهجري؛ خِدمة للمواطنين والمواطنات المستفيدين من هذه الأموال التي يجري صرفها من التأمينات الاجتماعية، لتدبير معيشتهم، وذلك على النحو الآتي:

مرتب الشهر التاريخ بالهجري التاريخ بالميلادي ربيع الآخر يوم الخميس 9 جمادى الأول 1442 24 ديسمبر 2020 جمادى الأول يوم الاثنين 12 جمادى الآخر 1442 25 يناير 2021 جمادى الآخر يوم الخميس 13 رجب 1442 25 فبراير 2021 رجب يوم الخميس 12 شعبان 1442 25 مارس 2021 شعبان يوم الأحد 13 رمضان 1442 25 أبريل 2021 رمضان يوم الثلاثاء 13 شوال 1442 25 مايو 2021 شوال يوم الخميس 14 ذو القعدة 1442 24 يونيو 2021 ذو القعدة يوم 15 ذو الحجة 1442 25 يوليو 2021 ذو الحجة يوم الأربعاء 17 محرم 1443 25 أغسطس 2021

معلومات عن مرتبات المحالين على المعاش لشهر ربيع الآخر 1442

في البداية، فقد بقي نحو 9 أيام على صرف مرتب شهر ربيع الآخر 1442هـ. يجري الصرف في يوم 9 جمادى الأولى 1442هـ. يكون هذا الموعد موافقًا ليوم الخميس 24 ديسمبر 2020. يمكن للمستحقين الاستفسار عن صرف المرتب عن طريق موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت.

طريقة التأكد من إيداع رواتب المتقاعدين

هناك العديد من الطرق المختلفة التي تمكننا من الاستعلام عن الراتب والتأكد من إيداعه في حسابات المتقاعدين، وجاءت تلك الطرق على النحو الآتي: