نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ومواعيد نزول مرتبات المتقاعدين في السعودية ١٤٤٢ في المقال التالي
عمر شويل - جدة خدمة لأصحاب المعاشات التقاعدية في المملكة العربية السعودية، فقد أتاحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، جدول ومواعيد نزول مرتبات المتقاعدين في السعودية 1442هـ، ليعرف جميع المواطنين والمواطنات المحالين على المعاش، على أوقت الصرف في كل شهر هجري وميلادي، وليستفيدوا من ذلك في ترتيب معيشتهم، وسداد الأقساط والالتزامات الشهري، ومنها الفواتير الخاصة بالكهرباء والمياه، إضافة إلى الإيجار، وسد الاحتياجات الأساسية من الطعام والشراب، فيما حددت المؤسسة يوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي لصرف المستحقات، كما راعت تقديم عمليات الصرف لمدة يوم في حالة صادف الموعد المحدد يوم الجمعة، وهو ما سيحدث في مرتب شهر يونيو 2021، الذي سيجري الصرف فيه، في اليوم السابق وهو الخميس 24 يونيو.
جدول ومواعيد نزول مرتبات المتقاعدين في السعودية 1442
وننشر من خلال موقعنا، جدول ومواعيد نزول مرتبات المتقاعدين في السعودية 1442هـ، بدءًا من شهر ربيع الآخر الجاري، وحتى نهاية العام الهجري؛ خِدمة للمواطنين والمواطنات المستفيدين من هذه الأموال التي يجري صرفها من التأمينات الاجتماعية، لتدبير معيشتهم، وذلك على النحو الآتي:
|مرتب الشهر
|التاريخ بالهجري
|التاريخ بالميلادي
|ربيع الآخر
|يوم الخميس 9 جمادى الأول 1442
|24 ديسمبر 2020
|جمادى الأول
|يوم الاثنين 12 جمادى الآخر 1442
|25 يناير 2021
|جمادى الآخر
|يوم الخميس 13 رجب 1442
|25 فبراير 2021
|رجب
|يوم الخميس 12 شعبان 1442
|25 مارس 2021
|شعبان
|يوم الأحد 13 رمضان 1442
|25 أبريل 2021
|رمضان
|يوم الثلاثاء 13 شوال 1442
|25 مايو 2021
|شوال
|يوم الخميس 14 ذو القعدة 1442
|24 يونيو 2021
|ذو القعدة
|يوم 15 ذو الحجة 1442
|25 يوليو 2021
|ذو الحجة
|يوم الأربعاء 17 محرم 1443
|25 أغسطس 2021
معلومات عن مرتبات المحالين على المعاش لشهر ربيع الآخر 1442
- في البداية، فقد بقي نحو 9 أيام على صرف مرتب شهر ربيع الآخر 1442هـ.
- يجري الصرف في يوم 9 جمادى الأولى 1442هـ.
- يكون هذا الموعد موافقًا ليوم الخميس 24 ديسمبر 2020.
- يمكن للمستحقين الاستفسار عن صرف المرتب عن طريق موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت.
طريقة التأكد من إيداع رواتب المتقاعدين
هناك العديد من الطرق المختلفة التي تمكننا من الاستعلام عن الراتب والتأكد من إيداعه في حسابات المتقاعدين، وجاءت تلك الطرق على النحو الآتي:
- يمكن الاستعلام من خلال الاتصال على رقم مركز الاتصال الموحد 8001248889 .
- يمكن التواصل عبر الحساب الخاص بخدمة العملاء على تويتر [email protected]
- يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني التابع للمؤسسة على [email protected]
- يمكن التواصل مع دعم الموقع الرسمي بقسم الاستعلامات.
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