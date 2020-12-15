نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل بدء استقبال طلبات الاعتراض في حساب المواطن ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن يبدأ في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ المنحة المقدمة في الدفعة 37 الذي أودع في اليوم العاشر من شهر ديسمبر الحالي.وطبقًا لسياسات البرنامج فإن تقديم الاعتراضات يفتح بابه بعد 5 أيام من الإيداع وخلال ثلاثة أشهر من الرابط الخاص هنا بموقع حساب المواطن.

ما هي ضوابط حساب المواطن

ضوابط حساب المواطن قدم حساب المواطن ضوابط جديدة خلال الفترة الأخيرة خاصة بالأفراد المستقلين المستجدين بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى للاستحقاق والتي تتضمن التعديل فقد تم وقف استقبال أي طلبات تسجيل جديدة لمن يتقدموا للاستفادة من المنحة التي تقدم من برنامج حساب المواطن وذلك بعد أن صرفته دفعة 28 من مارس 2020.

وقد تضمنت التعديلات أن يلتزم المستقل بأن يضيف إثباتات تؤكد أنه يعيش في مسكن مستقل له لكل فرد من أفراد عائلته سواء كان يبلغ من العمر 18 عامًا أو يزيد عن هذا السن، هذه الإثباتات مثل عقد إيجار موحد من منصة إيجار أو صك ملكية السكن، مشهد إثبات سكن جامعي أو لأحد المعاهد أو الكليات العسكرية وهذا أحد الشروط الأساسية التي تضمن للفرد أن يستمر في صرف المنحة المقدمة من الحساب.

وقد أعطى الحساب مهلة حتى العاشر من شهر يونيو الفائت للمستقلين لكي يقوموا بتعديل وإضافة الأوراق اللازمة حتى يضمنوا أن يستمروا في صرف المساعدة المالية لهم.وقد احتوت تعديلات الضوابط على ضرورة وجود حد أقصى للاستحقاقات والتي يحسبها حساب المواطن لكل متقدم بقدر المتغير الذي يحصل عليه في راتبه الشهري حتى يحصل على المبلغ الفعلي الذي يفترض أن يصرفه شريطة عدم تجاوز هذا المبلغ عن المنحة التي تم صرفها للدفعة الثامنة والعشرين من شهر مارس الماضي.

ما هي شروط الأهلية

شروط الأهلية تمنح هذه المبالغ للمواطنين السعوديين إلا إذا كان المواطن من أب أو أم غير سعوديين لكنها يحملون بطاقات تنقل مع ضرورة الإقامة داخل الأراضي السعودية وإذا غادرها لا تزيد مدة مغادرته لها أكثر من ثلاثة أشهر خلال العام الذي يسبق التقديم على منحة حساب المواطن.

من الضروري أيضًا ألا يكون المتقدم من قاطني دور الإيواء التي تتبع الحكومة أو يكون أحد المساجين كما يجب أن تكون بياناته المتقدم بها مطابقة للبيانات التي قدمها من قبل في الجهات التي لها علاقة بالمنحة المقدمة من حساب المواطن.

يجب أن يعرف المواطن أن المبلغ الذي سيحصل عليه من حساب المواطن يحدد على حسب إجمالي دخل أسرته وعدد أفرادها وأعمار الأبناء الذين يتبعونه سواء كانوا تخطوا الـ 18 عامًا أم لازالوا أقل منها.جاء ذلك من خلال الصفحة الخاصة بحساب المواطن على تويتر الذي يهتم بمتابعته جميع أبناء دول الخليج، وبناءً على ما ذكره الحساب على صفحته الخاصة فقد تم إيداع 1.8 مليار ريالا سعوديًا خصصت للمنحة المقدمة لمحدودي الدخل.