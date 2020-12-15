نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن بلاغ الهروب وإبلاغ الكفيل برقم الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعض التسهيلات والخدمات الإلكترونية المفيدة للمواطنين، ومن أهم هذه الخدمات معرفة كيفية الاستعلام عن بلاغ الهروب من خلال معرفة رقم الإقامة أو برقم الهوية الوطنية، وكذلك التعرف الإلكتروني على طلبات المقيمين أو المواطنين أو الوافدين للمملكة العربية السعودية، وأيضاً معرفة كافة المعلومات الخاصة بشؤون العمل داخل المملكة، وغيرها من الخدمات الأخرى، ومن خلال هذا المقال التالي سوف نتحدث بالتفصيل عن كيفية الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة.

الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة عبر موقع وزارة الداخلية:

يتم ذلك من خلال التواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

. وبعد ذلك يتم الانتقال إلى خانة الاستعلام عن وافد هارب.

ومنها إلى تسجيل جميع البيانات المطلوبة والخاصة بالعامل الهارب.

وبعد ذلك قم بالضغط على خانة البحث.

وبعد ذلك سوف يتم ظهور جميع المعلومات التي تود معرفتها عن الشخص الهارب من الكفيل.

اما اذا اردت أن تقوم بالاستفسار عن بعض الخدمات أو ازالة بعض الخدمات يمكنك قراءة هذا المقال كيف اعرف اذا علي إيقاف خدمات أو لا برنامج أبشر

كيف تعرف أنه تم بلاغ هروب من الكفيل:

يجب معرفة إذا كان البلاغ الذي تم من قبل الكفيل من لا، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات المتعارف عليها:

من حيث التواصل مع الموقع الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

بالمملكة العربية السعودية. وإجراء تسجيل الدخول على الموقع بعد ذلك يتم إدخال جميع البيانات الخاصة.

وبعدها سوف تظهر لك إذا كان البلاغ من قبل الكفيل أم لا.

هل قمت من قبل بالتقديم فى المساعدة المقطوعة اذا يمكنك قراءة هذا الاستعلام عن أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان برقم الطلب لمعرفة إذا كنت من المستفيدين أم لا.

عقوبة بلاغ الهروب من الكفيل:

تم فرض بعض العقوبات المشددة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، لمنع هروب العمال الوافدين للمملكة.

حيث سوف يكون هناك سجن للهاربين لمدة ستة أشهر كاملة.

وبعدها يتم نزول الكفيل من المملكة العربية السعودية نهائياً إلى وطنه بدون العودة مرة أخرى.

سوف يكون هناك غرامة مالية قد تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي.

وساعدت هذه العقوبات على تقليل نسبة الهروب من الكفيل بشكل متميز.

وتم التأكيد أنه سوف يكون هناك إختلاف في قيمة الغرامة المالية على حسب نظام التخلف الذي قام به الهارب.

حيث يمكن أن تصل الغرامة إلى مائة ألف ريال سعودي.

وهناك تخوف كبير من قبل الوافدين للمملكة بالنسبة لعقوبة الخروج النهائي من المملكة وعدم العودة مرة أخرى.

ما هي الخدمات التي تقدمها وزارة العمل السعودية:

تقدم وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية الكثير التي تقدمها للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل حدود المملكة ومن هذه الخدمات التالي: