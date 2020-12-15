نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض فوري يصل الي 25.000 ريال سعودي بدون تحويل راتب وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة المرابحة المرنة تمويل شخصي يصل الي 25.000 ريال سعودي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، حيث يقدم العديد من البنوك والشركات بالمملكة العربية السعودية الكثير من التمويلات الشخصية التي قد تهم المواطنين بالمملكة، حيث وفرت شركة المرابحة السعودية في الفترات الأخيرة العديد من التمويلات الشخصية المختلفة، حيث أنها تقدم تمويل شخصي بمبلغ 25.000 ريال، ويعد هذا التمويل من أفضل التمويلات التي قدمت داخل أراضي المملكة، ويرغب الكثير من المواطنين في الحصول علي تمويل من شركة المرابحة المرنة، حيث إنها تقدم العديد من التسهيلات في تقديم خدماتها التمويلية وهامش ربح منافس عن الشركات الأخري، والتمويل يصل لمدة خمس سنوات من بعد الحصول عليه، ولذا سوف نوضح لكم من خلال موقعنا هذا موقع “ثقفني الإخباري” كيفية الحصول علي التمويل الشخصي من شركة المرابحة المرنة والشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل. شروط الحصول علي التمويل الشخصي من شركة المرابحة المرنة يجب أن لا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال سعودي للقطاع الحكومي. يجب أن لا يقل الراتب الشهري للقطاع الخاص عن 6000 ريال سعودي. يجب أن يكون المواطن المتقدم لطلب التمويل من القطاع الخاص او القطاع الحكومي من شركة المرابحة المرنة أن يكون معتمد لدي الشركة عند طلب التمويل. لا يمكن للمواطن المتقدم لطلب التمويل من شركة المرابحة المرنة للموظف بالقطاع الحكومي أن لا تقل مدة خدمة العمل عن شهر واحد. يجب أن لا يقل فترة العمل لدي الموظف المتقدم علي طلب التمويل للقطاع الخاص عن 12 شهرا وذلك من أجل الحصول علي التمويل الشخصي. يجب أن لا تقل مدة خدمة العمل لموظفي قطاع البنوك والاتصالات عن 3 اشهر للحصول علي التمويل. يجب علي المتقدم لطلب التمويل من شركة المرابحة المرنة أن لا يقل سن المتقدم عن 18 عاما وذلك من أجل الحصول علي التمويل الشخصي من شركة المرابحة المرنة. يلزم أن يتم توفير جميع المستندات والأوراق المطلوبة لدي الحصول علي التمويل من شركة المرابحة المرنة. رابط التقديم علي التمويل لدي شركة المرابحة المرنة وفرة شركة المرابحة المرنة رابط تقديم علي التمويل لكي يتمكن المواطن علي التقديم للتمويل بكل سهولة وبدون الحاجة الي الذهاب للمقر الأساسي للبنك، وذلك من خلال الرابط التالي : شركة المرابحة المرنة.

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