حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).
وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية على مناطق مكة المكرمة وتشمل السواحل منها، والقصيم وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة.
في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 35 درجة مئوية في القنفذة، وأدنى درجة حرارة إلى 4 درجات مئوية في عرعر.
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