“الخطوط السعودية”: يُمنع حمل أو شحن العسل على متن الرحلات

بلادي – الرياض : تفاعلت شركة الخطوط السعودية، اليوم (الثلاثاء)، مع سؤال أحد المسافرين بشأن حمل وشحن زجاجة عسل على متن رحلات الشركة. وأكّدت أنه يُمنع حمل أو شحن العسل كلياً ضمن الأمتعة المعاينة أو الأمتعة المحمولة داخل المقصورة على متن رحلات الخطوط السعودية.

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