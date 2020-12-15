نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد 1442 بالسعودية عبر موقع ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية وافد 1442، تعتبر الإقامة للوافدين بالمملكة العربية السعودية هو إثبات التواجد الرسمي في المملكة دون الوقوع في أي مشاكل، ويزداد الاستعلام عنها باستمرار لمعرفة موعد انتهائها وتجديدها في الموعد المحدد لها حتى لا يتعرض الوافد للمخالفات والغرامات، وفي ظل انتشار تفشي فيروس كورونا المستجد يزداد البحث عن كيفية الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد من خلال موقع ابشر للجوازات، وخلال السطور التالية سوف نستعرض عليكم رابط الاستعلام عن صلاحية وافد 1442 بالسعودية.

الاستعلام عن صلاحية وافد 1442

أكدت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية على كافة المقيمين بالمملكة ضرورة القيام بالاستعلام عن صلاحية الإقامة باستمرار حتى لا يتعرضوا لأي من الغرامات المالية التي تفرضها الحكومة حيال هذا الأمر وغالاً تصل العقوبة للسجن والترحيل من المملكة وعدم السفر لها مرة أخرى.

طريقة الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد

من خلال منصة ابشر يمكن لكل المقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد وموعد تجديدها، والتي تتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع ابشر.

الضغط على الأفراد وبعدها اختيار الخدمات العامة.

اختيار أيقونة الاستعلام عن صلاحية وافد.

كتابة رقم الإقامة، ثم الرمز المرئي في المكان المحدد لها.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على كلمة عرض وستظهر كل التفاصيل الخاصة بالإقامة.

رسوم تجديد الإقامة بالسعودية

رسوم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 100 ريال سعودي.

رسوم إصدار وتجديد جواز السفر 300 ريال سعودي لمدة خمسة أعوام.

رسوم إصدار تأشيرة خروج وعودة للفرد 200 ريال سعودي لمدة ست أعوام.

رسوم تجديد الإقامة للمرافقين البالغين 18 عاما 500 ريال سعودي.

رسوم إصدار إقامة عمالة منزلية 600 ريال سعودي.

تأشيرة المرور عبر الأراضي السعودية 300 ريال سعودي.