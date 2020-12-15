نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن طريقة تقديم اعتراضات التحصيل على الدفعة 37 في المقال التالي

عمر شويل - جدة “حساب المواطن” يعلن اليوم بدء استقبال الاعتراضات على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 37 لشهر ديسمبر، والجدير بالذكر أن البرنامج قد أودع الخميس الماضي مبلغ 1.8 مليار ريال سعودي كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم خلال شهر ديسمبر، حيث بلغ عدد المستفيدين اللذين ينطبق عليهم معايير الاستحقاق في الدفعة (37)، 10.7 مليون مستفيد وتابع.

طريقة تقديم الاعتراضات لحساب المواطن:

يمكنك التقديم على طلب المعارضة من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

والجدير بالذكر هنا أن إجمالي تعويضات الأثر الرجعي عن الدفعة (36) المدفوعة قد بلغ حوالي 18 مليون ريال سعودي ، ليصبح إجمالي المبالغ التي تم إنفاقها من خلال برنامج “حساب المواطن”للمستفيدين من منذ بدايته أكثر من 86 مليار ريال سعودي منها 638 مليـون ريال كتعويضات عن الدفعـات السابقة.

كما ذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني:

أن “79% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1018 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 190 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين”.

كما أوضح أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93% أما ربَّات الأسر قد احتلت نسبة 7% في حين بلغت نسبة الإناث غير التابعات إلى 42% وشكل الذكـور المستقلين أيضاً 58% مبينا أن 88% من إجمالي عدد المستقلين من الإناث والذكور قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل لهم فيما تحصل 12% على استحقاق أدنى جزئي.