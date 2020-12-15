نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عبر الجوازات السعودية برقم الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة، في الفترة الأخيرة وفرت المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات للمواطنين المقيمين بها وهذا بهدف رفع المعاناة عنهم في التوجه للمصالح الحكومية للقيام بالمهام التي يحتاجون لها، ومن ضمن تلك الخدمة خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعود للوافدين وهذا ما نطلعكم عليه في هذا المقال من خلال موقع ثقفني.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

أصبح بإمكان المقيميين في المملكة العربية السعودية من كل الجنسيات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة بكل سهولة إلكترونية من قبل منصة أبشر التابعة للوزارة الداخلية السعودية، وقد أكدت وزارة الداخلية بالسعودية أن الهدف الرئيسي من إطلاق منصة أبشر هو توفير الجهد والعناء على المقيمين.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة

يمكن لكل المقيمين بالسعودية الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة من خلال منصة ابشر برقم الإقامة وبخطوات بسيطة جداً:

الدخول على موقع ابشر الإلكتروني.

اختيار خدمات الأفراد ويليها الاستعلامات الإلكترونية.

الضغط على الجوازات.

اختيار الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة.

كتابة رقم الإقامة.

الضغط على كلمة عرض.

أنواع تأشيرة خروج وعودة بالسعودية

تزفر المملكة العربية السعودية نوعين من التأشيرات للمقيمين بها، وهما:

تأشيرة خروج وعودة منفردة والتي تستخدم لمرة واحدة ومدة صلاحيتها شهرين، وفي حالة تمديدها يتم إضافة رسوم 100 ريال سعودي.

تأشيرة خروج وعودة متعددة تستخدم أكثر من مرة وصلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر وثمنها 500 ريال سعودي، وفي حالة تمديدها لمدة شهر يضاف رسوم 200 ريال.