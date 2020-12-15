نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب عبر موقع hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة، حالة ترقب شديد يعيشها جميع المواطنين المستفيدين من المساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية والتي طال انتظارها بشكل كبير ومقلق، حيث انتشرت الكثير من الشائعات في الفترة الأخيرة حول توقف صرف المساعدة المقطوعة وتزداد الأقاويل من حين لأخر حول توقفها، حيث تعتبر المساعدة المقطوعة واحدة من أهم المساعدات المالية التي وفرتها الحكومة السعودية للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض.

ما هي المساعدة المقطوعة؟

المساعدة المقطوعة واحدة من ضمن برامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي بدأ صرفها منذ عام 2017، وهي من المساعدات المالية التي تصرف مرة او مرتين في العام بشكل متقطع ليس لها موعد محدد لذلك أطلق عليها المساعدة المقطوعة، والتي تخص أصحاب الدخل المنخفض والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر احتياجاً بالمملكة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

لم يصدر حتى تلك اللحظة بيان رسمي من قبل وزارة الموار البشرية تؤكد فيه موعد صرف المساعدة المقطوعة، ولكن في وقت سابق ردت الوزارة على الأقاويل التي تداولت بشكل كبير حول توقف صرفها وأكدت أنه لم يتم المساعدة نهائياً وأن السبب وراء تأخرها بهذا الشكل تقديم الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة للحصول على المساعدة، وجاء هذا بالتزامن مع تدهور الوضع الاقتصادي المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة

أكدت وزارة الموارد البشرية أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن موعد صرف والأسماء المستفادة من المساعدة المقطوعة من خلال موقعها الإلكتروني بخطوات بسيطة وهي: