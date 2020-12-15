تصل لـ1.5 مليون ريال ببعض الحالات.. تعرّف على غرامات صيد الكائنات الحية

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بلادي – الرياض :
نصت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية لنظام البيئة، على غرامات مالية كبيرة على عمليات الصيد التي تستهدف بعض الأنواع من الكائنات البرية.
وتتراوح الغرامات ما بين قيمة مالية تقديرية تعويضية تبدأ من 3 آلاف وتصل إلى 1.5 مليون ريال، بالإضافة إلى غرامة مالية على صيد الكائن الواحد تصل إلى 400 ألف ريال في بعض الحالات.
وتربع صيد النمر العربي على قائمة أعلى الغرامات المالية من حيث القيمة، حيث تنص اللائحة على فرض قيمة تقديرية لتعويضه تصل إلى 1.5 مليون ريال، بالإضافة لغرامة 400 ألف ريال للنمر العربي الواحد، وذلك نظرًا لكونه واحدا من أكبر وأقوى أنواع القطط العربية.
وجاء أبو منجل الأصلع، وهو أحد أنواع الطيور المهددة بالانقراض، في نفس المرتبة من حيث قيمة الغرامة، حيث تنص اللائحة على فرض قيمة تقديرية لتعويضه تصل إلى 1.5 مليون ريال، بالإضافة لغرامة 200 ألف ريال للكائن الواحد.
وتضمنت اللائحة فقرة خاصة بالزواحف، وتحديدًا الضب بجميع أنواعه المحلية، حيث تنص على فرض قيمة تقديرية لتعويضه 10 آلاف ريال، بالإضافة لغرامة 3 آلاف ريال للواحد.
غرامات صيد الكائنات الحية
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