إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021 برئاسة الملك سلمان

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عمر شويل - جدة إقرار من مجلس الوزراء السعودي يوضح فيه الميزانية العامة للدولة للعام المالي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء السعودي (حفظهما الله) اليوم الثلاثاء بتاريخ الخامس عشر من شهر ديسمبر لعام 2020 ميلادياً والموافق لليوم الثلاثين من ربيع الثاني 1442 هـ، حيث بدأ ذلك الاجتماع بتلاوة أجزاء من كتاب الله عز وجل، ثم ألقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله ورعاه) كلمته لجميع الموطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وأعلن فيه للمواطنين ميزانية الدولة.

إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021 م – 1443 هـ

بدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كلمته بالبسملة وحمد الله سبحانه وتعالي عن ما تم تخطيه هذا العام، ثم قام بالصلاة علي رسول الله صلي الله عليه وسلم، ثم وجه كلمته للمواطنين والمواطنات وأعلن عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي لذلك للعام الجديد 2021 للسنة الهجرية وعام 1443 هجرياً، حيث أقر الملك سلمان آل سعود أن الإنفاق المعتمد قد بلغ ميزانيته الي 990 مليار ريال سعودي وإيراداته تصل الي حوالي 849 مليار ريال سعودي، وقد بلغ نسبة العجز لحوالي 141 مليار ريال سعودي وهو ما يتناسب بحوالي 4.9% من إجمالي النتائج المحلية.

وقد أوضح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما مر علي المملكة ودول العلم اجمع من جائحة مفاجئة أدت الي الهبوط بالمستويات الاقتصادية، وأوضح أيضاً في خلال كلمته عن توفيق الله سبحانه وتعالي لما تم اتخاذه من إجراءات احترازية وإجراءات وقائية لمواجهة تلك الأزمة والوقوف لصدها ومنع ذلك الفيروس من الانتشار، والسرعة في توفير العلاج المجاني للمن ساءت بهم الظروف وأصابتهم الأزمة.

قام الملك سلمان آل سعود بتوضيح أيضاً قرارات مجلس الوزراء التي تم إصدارها في الآونة الأخيرة، وتتضمن تلك القرارات بصرف مبلغ يصل الي خمسمائة ألف ريال سعودي لأهالي المتوفين بسبب تلك الجائحة اللعينة، وذلك للعاملين في القطاعين العام والخاص وأيضاً لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً، وذلك بداية من أول من تم تسجيله من المصابين بدايةً من انتشار فيروس كورونا “كوفيد19” في المملكة العربية السعودية.