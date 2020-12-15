نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد صرف المساعدة المقطوعة.. الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدة المقطوعة، تعتبر المساعدة المقطوعة واحدة من ضمن المساعدات المالية التي تم توفيرها للمواطنين السعوديين من أصحاب الدخل المنخفض الذي لا يمتلكون دخلاً شهرياً يساعدهم على المعيشة، وجاءت المساعدة المقطوعة لتوفر للمواطنين الأكثر احتياجاً لتساعدهم على المعيشة وتوفر لهم حياة كريمة وسط الغلاء المنتشر في المملكة العربية وتوقف الحال بسبب فيروس كورونا الذي انتشر مؤخراً، ويتسأل الجميع عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442، وسوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بنقطوعة الضمان الاجتماعي.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

ستسأل الكثير من المواطنين المستفيدين من المساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية عن موعد صرفها الذي تأخر كثيراً، حيث لم تصرف المساعدة منذ عام ونصف تقريباً، وهذا أمر تسبب في تداول الشائعات بين المواطنين حول توقف صرفها، وفقاً لبعض المصادر المطلعة داخل وزارة الموارد البشرية أكد استمرارية صرف المساعدة المقطوعة وأنه جاري حالياً فحص الطلبات المقدمة.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية بالسعودية بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطنين الراغبين في التسجيل في المساعدة المقطوعة وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.

تصرف المساعدة المقطوعة للأسر الأكثر احتياجاً والأسر دون عائل وأصحاب الدخل المنخفض.

أن لا يكون هناك أي سجلات تجارية باسمه .

والجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية أكدت أن السبب وراء تأخر صرف المساعدة المقطوعة يرجع إلى كثرة الطلبات المقدمة مؤخراً بسبب تدهور الوضع الاقتصاد بسبب فيروس كورونا.