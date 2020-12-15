نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو وفروع مطعم السدة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم السدة في السعودية، يعد مطعم السدة من أهم المطاعم التي توجد في المملكة العربية السعودية، يقدم المطعم أهم وأشهر الوجبات والسندوتشات، يشتهر المطعم بعمل جميع أصناف الطعام، مطعم السدة يتميز بأن له عدة فروع في جميع أرجاء الوطن العربي وأهم فرع هو فرع الرياض وتم افتتاح المطعم وعمل له عدة فروع، يتم العمل في هذا المطعم طوال الأسبوع، يتميز المطعم بتقديم الكثير من الوصفات المميزة والمختلفة.

كيفية التواصل مع مطعم السدة

يمكن التواصل مع مطعم سدة على العديد من المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الإجتماعي ومنها التالي:

يمكن أن يتم التواصل مع المطعم من خلال نوع إلكتروني مخصص له.

يمكن أن يتم التواصل مع المطعم عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

يمكن التواصل مع مطعم السدة عبر موقع التواصل الإجتماعى انستجرام.

يمكن التواصل مع مطعم السدة عبر موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.

فروع مطعم السدة

يوجد مطعم السدة العديد من الفروع التي انتشرت في جميع أرجاء الوطن العربي وذاع صيت المطعم وتوسعت فروعه في المملكة العربية السعودية ومنها التالي:

فروع مطعم جدة

فرع شارع حراء في جدة في حي النهضة والتواصل من خلال رقم الهاتف 0126228296.

فرع المطعم في محطة بوابة جدة في طريق الحرمين الأمير فواز الشمالي والتواصل مع هذا الفرع من خلال الرقم 0122905577.

فرع شارع فلسطين حي الرويس في مقابل مستشفى سليمان فقيه ويمكن التواصل لهذا الفرع من خلال الرقم 0126673545.

فرع شارع التحلية في حي الروضة وحي الطائف، ويمكن التواصل مع هذا الفرع من خلال الرقم 0126677737.

منيو مطعم السدة

قسم اللحوم