نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار مطعم شاورما أصيلة وفروع المطعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار مطعم شاورما أصيلة، مطعم شاورما أصيلة من مطاعم المملكة العربية السعودية الشهيرة بتحضير أفضل وصفات الشاورما بمذاق رائع، بالإضافة لتوفيره تلك الأطعمة بأسعار بسيطة لا تقبل منافس بالنسبة لجودة الطعام، كذلك إن المطعم يقوم بتوصيل الطعام للمنازل بسرعة كبيرة وعلى الفور، لذلك يمكن الاطلاع على منيو مطعم شاورما أصيلة لطلب الطعام على منزل في أي وقت.

فروع مطعم شاورما أصيلة

وعنوان مطعم شاورما أصيلة في المملكة العربية السعودية هو في حي الربيع على طريق الملك محمد بن سلمان، ويعمل مطعم شاورما أصيلة بدايةً من الواحدة مساءً حتى الثانية صباحًا وهي مواعيد عمل مطعم شاورما أصيلة طوال أيام الأسبوع وذلك ماعدا يوم الجمعة حيث يبدأ المطعم العمل من الساعة الرابعة مساءً.

التواصل مع مطعم شاورما أصيلة

يمكن الاتصال على رقم +966501445534 للتواصل مع المطعم في أي وقت أثناء مواعيد العمل.

قائمة طعام شاورما أصيلة

الجزء الخاص بوجبات الطعام

بوكس شاورما أصيلة سعره 21 ريال سعودي.

وجبة العربي سعرها 22 ريال سعودي.

وجبة العائلة سعرها 55 ريال سعودي.

الجزء الخاص بالشاورما

شاورما بر سعرها 6 ريال سعودي.

شاورما بحجم صغير سعرها 6 ريال سعودي.

شاورما أصيلة سعرها 8 ريال سعودي.

شاورما بحجم كبير سعرها 11 ريال سعودي.

شاورما عربي سعرها 19 ريال سعودي.

صحن شاورما أصيلة سعره 23 ريال سعودي.

الجزء الخاص بأطباق المشاركة

بطاطس أصيلة سعرها 14 ريال سعودي.

بطاطس عادية سعرها 5 ريال سعودي.

الجزء الخاص بالإضافات

الثوم سعره 2 ريال سعودي.

الثوم الحار سعره 2 ريال سعودي.

صوص أصيلة سعره 2 ريال سعودي.

الثوم الكبير سعره 5 ريال سعودي.

الجزء الخاص بالمشروبات