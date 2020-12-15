نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو مطعم البيت بيتك بأبها والتواصل مع المطعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو مطعم البيت بيتك بأبها، من أفضل مطاعم السعودية الشعبية اليمنية والتي تقدم أفضل وأشهى وجبات الإفطار والغداء والعشاء، ويتميز المطعم بتوفيره لخدمة الحجز المسبق حيث يمكن الاتصال على المطعم وطلب تجهيز الطعام قبل الذهاب للمطعم، وكذلك توفيره لخدمة توصيل الطعام للمنازل، ويمكن التواصل مع المطعم من خلال الاتصال على الرقم الخاص به، ونوفر قائمة طعام مطعم البيت بيتك مع طريقة التواصل مع المطعم لطلب الطعام.

فروع مطعم البيت بيتك

يتواجد الفرع الرئيسي لمطعم البيت بيتك في أبها بحي المفتاحة غرب البنك الأهلي، والتواصل مع مطعم البيت بيتك من خلال الاتصال على 0172211119 وهو رقم الاتصال للبيت بيتك.

منيو البيت بيتك بأبها

وهذا هو منيو مطعم البيت بيتك لطلب الطعام فورًا:

وجبات الإفطار

عدس سادة أو فول سادة بسعر 5.25 ريال سعودي.

فول بالجبن، شكشوكة بالجبن، عدس بالجبن، بازيلا تونة، فاصوليا بالتونة بسعر 8.4 ريال سعودي.

فاصوليا سادة جافة أو رطبة حمراء، أو بازيلا سادة بسعر 6.3 ريال سعودي.

فول بيض، عدس بيض، بيض فرن، بازيلا بيض، فاصوليا مع بيض بسعر 7.35 ريال سعودي.

كبدة حبة كاملة 52.50 ريال سعودي.

كبدة بلدي، كبدة مقلقل، لحم مفروم، مقلقل بلدي بسعر 13.65 ريال سعودي.

وجبات الدجاج

دجاج شواية، زربيان، فحم، محمر في الفرن، مدفون بسعر 15 ريال سعودي للنصف و30 ريال سعودي كاملة.

برم مسلوقة، مقلوبة، مظبي، مضغوط، بسعر 15 ريال سعودي للنصف و30 ريال سعودي كاملة.

وجبات الأسماك

طواجن الأسماك بجميع أنواعها سعرها من 20 حتى 50 ريال سعودي.

فيليه أو شعور بسعر 35 ريال سعودي للنصف كيلو و70 ريال سعودي للكيلو.

ديرك، هامور، جمبري، ناجل، بسعر 40 ريال سعودي للنصف كيلو، و80 ريال سعودي للكيلو.

وجبات اللحوم