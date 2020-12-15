نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الراجحي تمويل يصل ل83 ضعف الراتب وفترة سداد 20 عاما في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي بنك بالمملكة العربية السعودية تم إنشائه بقرار من الملك في منتصف القرن الماضي بضم مجموعة شركات وتأسيس البنك وتقوم خدمات البنك حسب فتاوي الهيئة الشرعية على الشريعة الإسلامية وتضم الخدمات التمويلات وسداد الديون ودفع الفواتير وعمليات الإيداع وغير ذلك من الخدمات المصرفية ويعتبر بنك الراجحي واحدا من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية حيث يتميز بطرح الكثير من خدماته عبر الإنترنت (أون لاين) وذلك للتسهيل على العميل الوقت والجهد المبذولان للوصول لأي فرع من بنك الراجحي ويقد البنك أيضا تمويلات عقارية منها تمويل شراء الأرض ضمن مجموعة من باقات التمويلات المقدمة من البنك ويمكن للعميل التقديم على طلب هذه الخدمة وذلك باستيفاء الشروط المقدمة من البنك والتصديق عليها من الجهات الرسمية مميزات تمويل شراء أرض من بنك الراجحي تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية حسب الهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية

طول فترة السداد مما قد تصل ل20 عاما ويعتبر ذلك من أهم المميزات الموجودة في هذا التمويل

كبر حجم التمويل حيث قد يصل لحوالي 83 ضعف الراتب الشهري الخاص بالعميل

يوجد خيار تضامن في تمويل شراء الأرض من بنك الراجحي

المقدم 30% من قيمة التمويل الكلي شروط تمويل الأرض من البنك الحد الأدنى للراتب الشخصي للعميل المقدم على طلب التمويل 3500 ريال سعودي ويجب إثبات ذلك بورق معتمد من جهة العمل وإدراج الورق بطلب التمويل

يجب على العميل تحويل الراتب الخص به لبنك الراجحي

يجب دفع 1% من قيمة التمويل كرسوم إدارية أو 5000 ريال سعودي وتتم تحديد القيمة تبعا لأيهما أقل قدرا للتخفيف على العميل

قيمة رسوم السداد المبكر تكون 3 شهور وتحتسب قيمة رسوم السداد المبكر تبعا للفائدة المتناقصة

رسوم التكافل غير مدرجة بهذا التمويل المقدم من البنك

قيمة هامش الربح السنوي يتم تحديدها حسب ملف العميل الشخصي المقدم على طلب التمويل من البنك

قيمة هامش الربح السنوي ذات معدل ثابت لا تتغير

مساحة الأرض لا تقل عن 200 متر مربع ويجب إدراج أوراق تثبت حقوق الملكية ومواصفات الأرض وما إلى ذلك من إثبات على الأرض

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك الراجحي تمويل يصل ل83 ضعف الراتب وفترة سداد 20 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.