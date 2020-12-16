نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم شروط الزواج من فتاة مغربيه بدون تصاريح في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أن زواج المغرب بدون تصريح محظور في المملكة العربية السعودية ، وأن الزواج السعودي يعتبر غير قانوني من قبل وزارة العدل السعودية ، لذلك يسعى بعض السعوديين للحصول على طريقة للزواج من المغرب دون تصريح. هذا ما سنعرفه عن مراكش بدون تصريح.

كيفيه الزواج من المغرب بدون رخصه او تصريح؟

قررت حكومة المملكة العربية السعودية أن الجمهور غير قادر على الزواج من أجانب دون إذن رسمي من وزارة العدل السعودية ، وأي شخص يخالف زواجه يعتبر غير قانوني أو رسمي ، ويعرض الناس لغرامة تصل إلى 100000 ريال سعودي في حالة والزواج السعودي كما يتعرض للسرقة.علاوة على ذلك ، لا تعترف الحكومة رسميًا بهذا الزواج وترخصه ، إلا بموافقة المملكة العربية السعودية وموافقة الزوجة الأولى عند الزواج ، كما تحرم أبناء المواطن السعودي من حقوقهم الطبيعية في المملكة. لا يحمل الجنسية السعودية.

ما هي شروط الزواج من مغربية في المملكة العربية السعودية

يجب ألا يقل عمر المتقدم للزواج عن 25 عامًا.

قدم عمدة حيه ملف تعريف.

من المهم إبراز أوراق الهوية الرسمية ، مثل بطاقة العائلة.

في حالة المرأة التي لا تتوانى ، يلزم تقديم تقرير طبي من المستشفى الحكومي لإثبات إعاقتها.

زواج المغربية خالي من الجرائم.

يتطلب فحصًا صارمًا للتأكد من خلوه من الأمراض الوراثية.

تأكد من أن المرأة لا تتناول الدواء.

لم تكن هناك أسئلة قانونية.

موافقة الزوجة السعودية.

إذن قاضي الأسرة بالزواج من مغربية زوجة أجنبية.

كتابة عقد الزواج لدى كاتب العدل مع قاضي الأسرة في المحكمة وختم العقد المغربي.

تصديق قاضي المحكمة الابتدائية بوزارة الخارجية المغربية على عقد الزواج.

شروط زواج السعودي من المغرب

أدخل في الإمارة التي ينتمي إليها الشخص ، طلب زواج.

لا يتجاوز سن زواج المتقدم 70 عامًا ويجب ألا يقل عن 35 عامًا.

أي شخص لديه زوجة سعودية أو أجنبية لديه تقرير طبي من المستشفى يوضح مرضه أو عقمه أو ورم خبيث أو مرضه ، أو تقارير عن خطر الحمل.

في حالة طلب الزواج يجب الحصول على موافقة الزوجة السعودية.

صورة وبطاقة عائلية من بطاقة الأحوال المدنية.

نسخة طبق الأصل من شهادة وفاة أو شهادة طلاق للزوجين المتزوجين سابقًا.

صورة الزوج الحميمة.

بدون تصريح للزواج من المغرب ، لا يجوز للمواطن القيام بذلك إلا بإذن من الحكومة السعودية وقد سمعنا أيضًا عن شروط الزواج من مغربي والآخرين التي يجب أن تكون موجودة. وفي نهايه المقال ارجوا ان اكون قدمت لكم كافه المعلومات التي تحتاجونها عن هذا الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.