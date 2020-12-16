نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التسليف السعودي وشروط الحصول على القروض المختلفة وقرض الأسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنك التسليف والادخار السعودي واحد من أشهر وأهم البنوك في السعودية، وذلك لا لأنه يقدم قروض اجتماعية تساعد محدودي الدخل، ولا لأنه يقدم قروض للمشروعات الصغيرة والمنشآت، ولكن ترجع أهمية بنك التسليف في كونه يقدم قروضاً حسنة، يمنح بتك التسليف قروض في العديد من المجالات وذلك للاستفادة منها في تحسين الظروف المعيشية للمواطن السعودي، اتخذ بنك التسليف مكانته الكبيرة من خلال أن قروض البنك تعتبر حالياً المساعد الأكبر لمحدودي الدخل في المملكة، وذلك لما تتميز به شروط هذه القروض بالسلاسة وعدم التعقيد، ويعتمد بنك التسليف في قروضه على الدراسة الميدانية حيث تعتبر هي الوسيلة الأفضل التي تمكنه من التوصل إلي إستراتيجية ومنهجية، يتوصل عن طريقها إلي تفعيل قروض بنك التسليف تبعاً لاحتياجات المواطنين.

أهداف قروض بنك التسليف

يهدف البنك إلي منح قروض حسنة بدون فوائد لكل فرد يحمل الجنسية السعودية ذوى الدخل المحدود، وأصحاب المهن والحرف، وذلك بهدف تشجيع هؤلاء الأفراد لمزاولة هذه المهن، من دون اللجوء للمساعدة من قبل جهة أخرى للحصول على قروض بنك التسليف لحسابهم الشخصي.

يقدم بنك التسليف قروض اجتماعية للمواطنين السعوديين وذلك لمساعدتهم على التغلب على المشاكل التي تواجههم.

تعمل على خلق فرص ادخارية لكافة أفراد المجتمع.

تهدف إلى دعم ثقافة الادخار والوعي في المجتمع السعودي.

أهم الشروط للحصول على قروض بنك التسليف

وضع بنك التسليف عدة شروط ينبغي أن تتواجد في المتقدمين الراغبين في الحصول على أي قرض، شأنه شأن أي بنك عادي، وأهم هذه الشروط هي:

يأتي أول شرط ويعتبر أهم شرط هو أن يكون المتقدم بطلب القرض حامل للجنسية السعودية. أن يكون المتقدم لأحد القروض التابعه لبنك التسليف متوافر فيه كافة الأحكام والشروط الخاصة بنوع القرض الذي يطلبه. أن يكون المتقدم بطلب أحد قروض البنك غير مديون للبنك بقروض أخري. أن يتصف المتقدم للقرض بكونه من الشخصيات الملتزمة غير المتعبة في سداد القروض. أن تكون أوراق ومستندات المتقدم التي طلبها البنك منه جاهزة ومتوفرة لديه. أن يكون المتقدم جاهز بكل الضمانات التي يحددها البنك، كما وضعتها لائحة البنك، حتي يتم قبول طلبه بالقرض.

شروط الحصول على قرض الأسرة من قروض بنك التسليف

حتي تتمكن من الحصول على قرض الأسرة من ضمن قروض بنك التسليف يجب أن يتوافر لديك مجموعة من الشروط والتي من أهمها :

أهم شرط يجب أن يتحقق كي يتم الحصول على القرض هو أن تكون حامل للجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم لطلب القرض لا يقل عمره عن ٢٥ سنة ولا يزيد عن ٥٥ سنة.

أن يكون المتقدم للطلب لصالح مشروعه الخاص.

يشترط أن يكون متفرغ تماماً للمشروع الذي تقدم به، ولا يكون يعمل بأي عمل آخر.

أن يكون لا يمتلك المتقدم منشأة أخرى غير التي يرغب في تمويلها.

أن يكون المتقدم للقرض نصيبه لا يتجاوز ٢٠٠٠ ريال من قيمة الدخل الأسري.

بعض الشروط الخاصة بالمشروع نفسه

أن يكون المشروع متوافق مع مجموعة المشاريع التي يمولها البنك، وأن يكون جديداً أيضاً.

أن يكون الاقتصاد القومي هدف للمشروع.

أن لا تزيد ميزانية المشروع عن ٨ ملايين ريال.

أن يحقق المتقدم في مشروعه نسبة السعودة، والعدد الكلي للقوي العاملة بالمشروع.

إذا كان المتقدم امرأة يجب أن تكون مطلقة أو أرملة أو هجرها زوجها، ولها أطفال تعولهم.

وفي حالة توفير كل هذه الشروط الخاصة بالمتقدم، أو بالمشروع نفسه يتم الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف.