نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك المركزى السعودي يحذر من الانسياق وراء إعلانات الفوركس المشبوهة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حذر البنك المركزي السعودي متردديه من الانسياق وراء الإعلانات التي تنشرها شركات الفوركس لأنها شركات غير مرخصة وذلك حتى يقعوا في براثن النصابين.وقد نصح البنك عملائه من خلال صفحته الرسمية على موقع تويتر (وهو الموقع الرسمي لجميع دول الخليج) بضرورة عدم تصديق الإعلانات المنشورة من شركات الفوركس التي تعمل دون ترخيص بالإضافة إلى أنها شركات مشبوهة تقوم بعمليات نصب واحتيال على الأفراد المتعاملين مع البنك المركزي.

وقد شدد البنك المركزي في المملكة العربية السعودية على عملائه بعدم اتخاذ الرسائل التي ترسل إليهم باسمه مأخذ الجد لأن الهدف من هذه الرسائل التي يدعي فيها راسليها بأنهم يعملون في البنك أو لهم أي صلة به حتى يستطيعون إيقاع ضحاياهم بسهولة.

وفي هذا السياق حذرت لجنة الإعلام والتوعية البنكية بجميع البنوك داخل المملكة العربية السعودية من الانسياق وراء هذه الإعلانات أو تصديق الرسائل التي ترسل إليهم باسم هذه البنوك لأن النصابين لهم طرق كثيرة لإيقاع ضحاياهم، كما أنها شددت على جميع العملاء أن يحافظوا على الأرقام السرية لبطاقات الائتمان حتى يضمن تأمين الحسابات.

وعليه ألا يكترثوا اهتمامهم بالرسائل الإلكترونية غير معلومة المصدر، يذكر أن شركات الفوركس هي شركات تعمل كوسيط لتداول العملات الأجنبية وهي عبارة عن سوق وعقود به العديد من الوسطاء الذين يسعى إليهم الراغبين في أصحاب الأموال البسيطة وذلك مقابل رسوم مخفضة للغاية.