نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي الخطوات التالية للعثور على الهوية المفقودة كما أعلنت أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ذكر موقع أبشر أن الإجراءات التي يجب على المستفيدين من خدماته الإجراءات التي يجب أن يتبع بعد الإبلاغ بفقدان الهوية في حالة إيجادها، ففي الصفحة الخاصة بالموقع الخاص بوزارة الداخلية (أبشر) على صفحته الخاصة على تويتر أن إجراءات إلغاء البلاغ عن ضياع الهوية يجب أن يكون من خلال الاتصال بمصلحة الأحوال المدنية للتعرف على الإجراءات الخاصة بهذا الأمر ولا يتم إلغاء البلاغ من خلال الموقع الإلكتروني.

كان أحد المواطنين قد أرسل استفسارًا حول الإجراءات التي يجب أن تتبع بعد إيجاد على الهوية بعد ضياعها وقد قدم من قبل بلاغًا بضياعها وكانت السطور السابقة هي إجابة المنصة الإلكترونية على المواطن المتسائل.

جدير بالذكر أن الموقع يتيح للمواطنين وجميع الموجودين على الأراضي السعودية جميع الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية سواء للمواطنين أو الوافدين أو المقيمين بسرعة دون تكبدهم عناء النزول في درجات الحرارة الصعبة أو البرودة القارصة والتوجه إلى الإدارة التي يرغبون في أداء بعض المصالح التي تخصهم من خلالها.

قامت وزارة الداخلية تقدم خدماتها عبر موقعها على الإنترنت طبقًا للمعايير والقواعد المطلوبة وذلك للمواطنين والمقيمين المسجلين في بوابة أبشر من الذين لديهم عمالة منزلية.

يذكر أن منصة أبشر الإلكترونية التي تتبع وزارة الداخلية السعودية تقدم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال اللينك الرسمي لها أبشر .أو من خلال التطبيق الذي يستطيعون تحميله على تليفوناتهم المحمولة التي تعمل بنظم الأندرويد والـ IOS.