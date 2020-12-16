نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الإسكان عن طريق رقم السجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسح الإسكان هو أحد الخدمات المتاحة عبر الإنترنت للأشخاص الذين سبق لهم طلب الحصول على منزل من وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر وزارة الإسكان لسكان المملكة مجموعة واسعة من الخدمات التي تهدف إلى تحقيق المصلحة للوطن ومواطنيه. يزيل الوقت والجهد ، وهنا آلية التحقق من السكن مع مقدار السجل المدني.

ما هو البرنامج السكني لوزارة الإسكان السعودية

من أجل بناء وتعزيز بيئة سكنية متوازنة ومستدامة ، تعد وزارة الداخلية إحدى الوزارات الرئيسية في المملكة العربية السعودية. تنفيذ وتطوير برامج تحسين القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في المبادرات التشغيلية والتخطيطية والرقابية لجعل الإسكان بسعر وجودة مقبولين أسهل لجميع شرائح المجتمع. يعد برنامج الإسكان الذي تم إطلاقه في عام 2017 ، والذي يضم 280 ألف منتج سكني في جميع المناطق ، من أهم البرامج التي تقدمها الوزارة ؛ يقدم برنامج سكني مجموعة واسعة من حلول الإسكان التي تسمح للأشخاص المسجلين في قوائم وزارة الإسكان باختيار السكن لأنفسهم ولصندوق تطوير العقارات. حيث يتم تقديم المساعدة لأولئك الذين يستوفون المتطلبات التالية:

أن يكون طالب المساعدة السكنية من أصول سعودية.

أن تبلغ من العمر 25 عامًا أو أكثر.

للتقدم بطلب للحصول على مساعدة الإيجار لأول مرة.

أن يكون المرشح معيلاً لأسرته.

الدخل غير كاف لشراء الأرض.

لا تملك الأسرة أكثر من 3 سيارات وستستخدمها بشكل فردي.

خدمه طلب الدعم السكني

توفر لك وزارة الداخلية السعودية خدمة الدعم المنزلي على بوابة سكني التابعة للوزارة وهي خدمة إلكترونية للمواطنين والمواطنين السعوديين للتسجيل في الدعم الإسكاني على قوائم الوزارة والتحقق من أحقية الحصول على الدعم السكني تحت شروط الموافقة أو الرفض التلقائي لطلبات دعم الإسكان.

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ، ثم النقر فوق الزر (تحقق).

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهاتف المحمول والرمز للتفعيل.

اضغط على أيقونة (طلب مساعدة الإسكان) بعد ذلك. اقرأ جميع شروط الاتفاقية ، ثم انقر فوق أيقونة (أوافق) للموافقة على هذه الشروط.

أجب عن الأسئلة المتعلقة بمحل الإقامة الحالي وتأكد من صحة المعلومات العائلية.

عند الانتهاء من تسجيل الأهلية ، ستظهر أمامك رسالة (تهانينا لك ؛ أنت الآن مؤهل للحصول على دعم الإسكان).

كيف نستعلم عن الإسكان برقم السجل؟

من أجل الحصول على معلومات حول السكن الذي يقدمه برنامج سكني والحصول على معلومات بخصوص استحقاق هذه الشقق وغيرها من المعلومات المتعلقة بطلب الإسكان ، سيقوم وزير الإسكان السعودي بتزويد السجل السكني برقم السجل المدني. الاتجاهات أدناه:

منصة سكني بمدخل مباشر.

تسجيل الدخول من بوابة الوصول الوحيدة.

انتقال الخدمات العامة.

اخدم نفسك (استفسار سكن).

ثم لإنهاء التحقيق بنجاح يمكنك زيارة هذه الصفحة المخصصة لإدخال البيانات من السجل المدني.

في البطل المسمى ، أدخل رقم السجل.

أدخل كلمة المرور وكلمة المرور.

اضغط على أيقونة (استفسار).

يتم بعد ذلك جمع كل البيانات والتفاصيل التي تريد أن تسألها عن السكن.

وفي نهايه هذا المقال نرجوا ان نكون اعطينا لكم كل المعلومات التي تحتاجونها عن هذا الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.