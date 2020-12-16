نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تنتهي الإجازه الإضطراريه لعام ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تنتهي حالة الطوارئ عام 1442؟ هذا السؤال هو أحد الأسئلة التي يتطلع موظفو القطاع العام في المملكة العربية السعودية إلى معالجتها ، خاصة عندما نكون على بعد أيام قليلة من السنة التقويمية القادمة. لهذا السبب ، يريد هؤلاء الأشخاص معرفة ما إذا كان لديهم وقت لاستخدام الإجازة الإجبارية أم لا.

الإجازه الإضطراريه في اللائحه الجديده

أصدرت دائرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية لتصاريح الموظفين في القطاع العام في المملكة العربية السعودية ، وتضمنت اللوائح الجديدة الإجازة التنظيمية ومدة الموظفين ، إلى جانب أحكام الجمع بين الإجازات المخطط لها. لقضاء العطلة الصيفية سداد الإجازات اليومية أثناء الخدمة ، وقياس أحكام السجن التي لا يستلزمها فصل فترة الإجازة العادية ، وعطلة عيد الفطر وعيد الأضحى ، والأوقات غير المدرجة في فترة الإجازة العادية وإجازة البحث ، والإجازة الإجبارية ، فترة الإجازة المرضية.في ضوء الأحكام الخاصة بالإجازة الطارئة في هذا القانون ، فقد نصت المادة العاشرة على ما يلي: “التواجد براتب كامل لأسباب طارئة لمدة لا تزيد عن خمسة أيام خلال السنة المالية هو الموظف الذي ليس لديه رصيد رواتب منتظم على النحو التالي: موافقة رئيسه “. وهذا يعني أن المدة القصوى للإجازة الإجبارية هي خمسة أيام في السنة الضريبية فقط.

متى سوف تنتهي الإجازه الإضطراريه لعام ١٤٤٢

يحتاج الموظف الذي يعمل في أي من هاتين المنطقتين إلى إجازة طارئة خلال السنة المادية لا تتجاوز خمسة أيام مجتمعة أو منفصلة ، ويستحقها بعد انتهاء رصيد إجازته اليومية ، بحسب قائمة إجازة الإجازة للعاملين الخاضعين للخدمة المدنية النظام. ويكون في السنة المالية التي تبدأ في بداية السنة التقويمية. ولا يستحق الموظف هذا بأثر رجعي بعد انتهاء السنة التقويمية. الجواب إذن هو: متى ينتهي الوقت العاجل في 1442: 31 ديسمبر 2020 أي 15 جمادى الأولى 1442.

وهنا انتهينا من المقال. من خلالها علمنا إجابة السؤال إلى متى ستكون مناسبة لعام 1442 ، وتعرّفنا على آخر تعديل في لائحة ترخيص الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية.