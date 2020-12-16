نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم رخصة البناء 2020 في السعودية وطريقة إصدارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم رخصة البناء 2020 في السعودية يجب معرفتها قبل استخراج رخصة البناء في أي مكان في المملكة العربية السعودية سواء إن كنت ستبني مبني للسكن أو للعمل أو أي شيء آخر، حيث لا يمكن لأي شخص في المملكة العربية السعودية أن يبني اي مبني دون الحصول على رخصة بناء، حيث أن رخصة البناء من أهم الأشياء التي يجب أن تكون متوافرة قبل بناء إي مبني، وفي هذا المقال سنتعرف علي رسوم استخراج رخصة بناء جديدة.

رسوم رخصة البناء 2020

جب قبل الشروع في استخراج رخصة البناء دفع كافة الرسوم المتعلقة برخصة البناء، وتلك الرسوم تكون حوالي 150 ريال سعودي يتم دفعها في أي منطقة من مناطق المملكة، ويجب إستكمال بعض الأوراق المطلوبة منك لكي تستخرج رخصة بناء، وتلك الأوراق هي:

صورة من بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بالمالك.

صورة من صك الملكية الخاص بالمالك.

أن يتم إحضار إقرار من المكتب الهندسي الخاص بدراسة جميع النواحي المعمارية والميكانيكية والإنشائية والكهربائية، والتي تتم بناء علي إتفاق بين المالك والمكتب.

أن يتم توافر نموذج نموذج تدقيق اشتراطات البناء للوحدات السكنيه، ويجب أن يكون تم التدقيق فيه من المكتب الهندسي.

إقرار من المالك بأنه قد نفذ جميع الضوابط والشروط اللازمة.

إضافة مخططات البناء بصيغة pdf وأن يكون معتمد من المكتب الهندسي.

أن يتم التعهد بإزالة جميع المخالفات.

أن يتم إرفاق شهادة تنسيق من شركة الكهرباء السعودية.

أن يتم رفع مساحي من المكتب الهندسي.

طريقة إصدار رخصة بناء

يستطيع أي مواطن أن يقوم بإصدار رخصة بناء عن طريق النت عن طريق منصة بلدي، ويمكنك عمل ذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

عليك أولا ان تقوم بتسجيل الدخول عبر منصة بلدي.

ثم عليك أن تقوم بالذهاب إلى خدمات الرخص الإنشائية.

سيظهر لك بعد ذلك صفحه تحتوي علي المعلومات الكاملة الخاصة بالخدمة.

ثم عليك أن تقوم بتحديد الأمانة والبلدية التي تخص الأرض التي ستبني عليها.

عليك أن تقوم بإختيار المنطقة بعد ذلك الأمانة ثم ستختار البلدية من القائمة التي ستظهر لك.

تقوم بعد ذلك بتحديد صفة مقدم الطلب وبعد ذلك تقوم بكتابة البيانات المطلوبة منك في الحقول المخصصة لها.

تقوم بإختيار المكتب الهندسي الذي تريده.

ملئ البيانات التي تخص المبني والضغط على إرسال الطلب إلى المكتب الهندسي.

ستظهر لك بعد ذلك رسالة تأكيد للطلب وسيظهر أيضا رقم الطلب، وسيتوجب عليك إرسال رقم الطلب المكتب الهندسي الخاص بك لكي يتم استكمال استخراج رخصة البناء بنجاح.

ثم سيتوجب عليك إستكمال البيانات من المكتب الهندسي وتقوم بعد ذلك بارسال الطلب إلى البلدية.

سيتم التأكد من جميع البيانات والمرفقات من قبل جهة البلدية.

عند إعتماد البلدية الطلب الخاص بك سيتم إصدار فاتورة سداد سيجب عليك طباعتها بعد السداد.

وبهذا نكون قد انتهينا من مقال رسوم رخصة البناء 2020 وذكرنا كل شئ متعلق باستخراج رخصة البناء.