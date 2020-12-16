نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القرض الشخصي بنك التنمية الاجتماعية السعودي “نفاذ” في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية السعودي أحد أشهر البنوك التي تقدم خدمات تمويلية ومصرفية مدعومة في المملكة، وتستهدف الشرائح الأكثر احتياجاً، ومن بينها منتجات هذا البنك نجد منتج القرض الشخصي للأفراد أو قرض نفاذ، فما هي شروطه وكيفية الحصول عليه، كونه قد يكون أحد الوسائل التي تساعد على التغلب على التحديات والظروف المعاشية وتوفير المتطلبات للراغبين بالحصول عليه، وقدم البنك قرض شخصي تتراوح قيمته من 60 ألف ريال وحتى 150 ألف، وحول كيفية الحصول على القرض، لم يدع البنك المجال لهذا التساؤل دون شرح للخطوات والشروط الخاصة به.

قرض شخصي

قروض العاطلين عن العمل قد تكون أحد الوسائل المتاحة لتنفيذ فكرة أو مشروع، يستطيع من خلالها العاطل التغلب على الظروف الصعبة التي يواجها، حتى يحصل على حياة كريمة ويجد مصدر دخل يعينه على قضاء حوائجه وحوائج أسرته، في حالة عدم تمكنه من الحصول على الوظيفة المناسبة، كما قد يكون القرض الشخصي وسيلة أخرى لإنهاء متطلبات الزواج أو شراء سيارة أو ترميم منزل.

شروط قرض نفاذ

يشمل القرض الشخصي من بنك التنمية الحصول على تمويل يتراوح ما بين 60 ألف ريال كقيمة نقدية، أو تمويل عيني بقيمة قدرها 150 ألف ريال، لشراء أو تنفيذ أحد المتطلبات مثل الترميم، شراء السيارة، وسنقدم شروط قرض نفاذ من بنك التنمية كأحد الحلول التي يوفرها البنك لمن تنطبق عليه الحالات هذه:

منتج نفاذ مخصص لتمويل الأعمال الحرة.

يستهدف تمويل المواطنين من أصحاب الأعمال الحرة.

يستفيد منه ذوي الحرف

تصل قيمته إلى 150 ألف ريال.

يجب أن يكون العميل طالب الخدمة من أصحاب الجنسية السعودية.

عمر المتقدم بطلب القرض لا يقل عن 18 سنة للقيمة النقدية، و 21 عام للقرض العيني، ولا يتجاوز 60 عام.

راتب الموظف الحكومي او القطاع الخص يجب ألا يتخطى 14 ألف ريال.

لا يكون طالب القرض على ذمته قرض أخر لبنك التتمية.

شروط قرض نفاذ العيني ، أن يكون المتقدم حاصل على وثيقة العمل الحر لنشاط نقل الركاب، ومدة التمويل لا تتخطى 5 أعوام، وتقديم ما يطلبه البنك من وثائق ضمانية، والتأمين على المركبة لحالات مركبات النقل

التقديم على قرض نفاذ

التسجيل في موقع بنك التنمية الاجتماعية، حتى يتم طلب القرض، من الخدمات الإلكترونية، ومعرفة الشروط والتفاصيل المرتبطة بالطلب حتى يستطيع تقديم المستندات وتنفيذ الخطوات للحجز.