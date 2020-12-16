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عمر شويل - جدة شروط قرض نفاذ بنك التنمية الاجتماعية 1442 السعودية ؛ تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم دعم كبير للمواطنين السعوديين الغير قادرين علي الحصول علي وظيفه مناسبة لهم، او لذوي محدودي الدخل لتحسين ورفع قيمة دخلهم الشهري، وذلك عن طريق اتاحة فرصة الحصول على قرض نفاذ المقدم من بنك التنمية الاجتماعية.
قَرْض نَفاذ بَنك التنمية الاجتماعية 1442
يعد قرض نفاذ بنك التنمية من اكبر الخدمات التي تقوم بتقديمها السعودية لأبناء وطنها المتمثلين في الأفراد والأسر، ويعود بالنفع علي كل من يرغب في استثمار موهبته وتحويلها إلي مشروع يحتاج فيه إلي رأس مال، أو الأفراد ذات الدخل المحدود ويرغبون في تعديل مستوي المعيشة، أو لكل من لم يحالفهم الحظ في ايجاد وظيفه مناسبه لمجال الخبرة المهنية الخاص بكل منهم، وهو عبارة عن قرض ميسر مقدم بتسهيلات فائقة.
شروط قرض نفاذ بنك التنمية الاجتماعية السعودية 1442
كما هو الحال في قرض بنك التسليف فإنه للتقديم علي قرض النفاذ تم وضع بعض من شروط قرض نفاذ بنك التنمية من قبل الحكومة السعودية للمواطنين الراغبين في التقدم له وجاءت كالتالي:
- أن يكون الراغب في التقديم حامل للجنسية السعودية.
- أن يتراوح عمره بين ثمانية عشر إلي ستين عام فلا يزيد او يقل عن ذلك.
- أن يقوم باستيفاء كافة المتطلبات التي يحتاجها البنك منه.
- أن تكون فترة التمويل اقل من (5) سنوات.
- أن يكون المتقدم ليس عليه أقساط لقروض اخري ولم يتقدم لاي قروض من قبل عبر البنك.
- أن يكون المواطن ملتزم بموعد سداد أقساط القرض ويتفادي التأخير.
- أن يقوم بتجهيز كافة المستندات المطلوبة منه لاستكمال الإجراءات.
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