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عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب جاري في مصرف الراجحي، يعتبر مصرف الراجحي من أقدم وأكبر البنوك البنوك الإسلامية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن اول فرع تم إنشائه لمصرف الراجحي كان في عام 1957 ويلتزم مصرف الراجحي للخدمات المصرفية والإستثمار منذ إنشائه بتطبيق أحكام الشرع ومراعاة مقاصد التشريع في جميع المعاملات، بعد أن تعرفنا على مصرف الراجحي للخدمات المصرفية والإستثمار اقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال طريقة وشروط فتح حساب جاري في مصرف الراجحي بكل سهوله.

شروط فتح حساب جاري في مصرف الراجحي

يجب تقديم بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول. يجب أن يكون عمر المتقدم لفتح الحساب أكبر من 15 عام. يجب الأنتهاء عملية التسجيل في فتح الحساب لأنه لاتوجد إمكانية للحفظ والمتابعة. يجب على المتقدم بالتأكد من العنوان الوطني وعنوان البريد الالكتروني حتى تتجنب الخطأ. يتقدم العميل بالتوقيع على إقرار بأنه بكامل أهليته وقواه العقلية المعتبرة شرعا ونظاما وأنه أهل للتصرفات القانونية اللازمة لفتح وإدارة حساب شخصي لدى المصرف بمفرده وأنه ليس من أصحاب الحالات الخاصة التي تتطلب وجود معرف بالإجراءات البنكية مثل الكفيف أو الأمي. يجب على المتقدم أن يكون مسجل في خدمة أبشر حتى يستطيع البنك من تأكيد عملية توثيق معلومات حسابك المصرفي الجديد. لن يتمكن العميل الإستفادة من جميع الخدمات والصلاحيات للحساب مثل دفتر الشيكات أو البطاقات الإئتمانية وغيرها من خدمات والصلاحيات إلا بعد زيارة الفرع وإتمام التواقيع اللازمة. يجب على العميل تقديم إقرار بأنه لم يشغل سابقا أي منصب سياسي أو احد أقاربه من الدرجة الاولى من قبل العميل او احد اقاربه من الدرجة الاولى في الوقت الحالي أو سابقا المقصود بأقارب الدرجة الاولى هم الوالدين أو الزوج والزوجة والأبناء والبنات يجب أن يكون رقم الهاتف المستعمل في التسجيل مسجل في إحدى شركات مزود الخدمة بالمملكة العربية السعودية. يجب الإطلاع والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية لفتح الحساب المصرفي.

طريقة فتح حساب جاري في مصرف الراجحي

الآن أصبح من السهل فتح حساب جاري في مصرف الراجحي بخطوات بسيطة بدون زيارة أحد الفروع تحتاج فقط إلى الدخول على موقع الراجحي وإكمال البيانات المطلوبة.