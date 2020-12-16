نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القرض العقاري المدعوم والأوراق المطلوبة للتقديم ومميزات القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط القرض العقاري المدعوم الذي يدعمه بنك من البنوك في السعودية وتعمل على تلبية رغبات المواطنين في تملك سكن مناسب وقد قامت بتقديم ميزة القرض العقاري المدعوم بمزايا وشروط للمستفيدين، ويعد القرض العقاري المدعوم هو برنامج تمويل سكني يقوم به البنك السعودي للاستثمار بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، كما انه متوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية حيث إنه لا يحمل فوائد بالإضافة لفترات طويلة في السداد وتمويلات وعروض مختلفة تتناسب مع كافة الأفراد.

شروط القرض العقاري المدعوم

أن يكون المتقدم ستودى الجنسية. لا يقل راتبه الشهرى عن 12 ألف ريال سعودي. لايقل عمر المتقدم عن 20 ولا يزيد عن70 عام. يشترط ألا يقل راتبه الشهرى عن 12 ألف ريال سعودي. أن لا تزيد مدة تسديد التمويل عن 30 عاما فقط وذلك في حالة حصول المتقدم على 500 الف ريال سعود يشترط أن ينطبق على الفرد شروط تمويل وزارة الإسكان. أن يكون الشخص المتقدم يعمل في أحد المصالح الحكومية أو العسكرية. المساحة الخاصة بالعقار الذي يرغب المستخدم في الحصول على التمويل هي ثمانون متر مربع. أن يتم الموافقة على تسجيل العقار باسم البنك في البداية وذلك حتى يقوم العميل بتسديد المبلغ كامل.

الأوراق المطلوبة للتقديم على القرض العقاري المدعوم

تعبئة نموذج طلب تمويل . نسخه من بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية. إذا كان المتقدم عسكري يجب توضيح الرتبة بالخطاب . كشف حساب لأخر ثلاث شهور ويشمل الكشف أخر راتب ويكون مختوم وموثق من البنك. خطاب تعريف من جهة العمل .

مميزات القرض العقاري المدعوم

ضمان على مبلغ هامش الربح اذا كان العقار بغرض الاستثمار. وثيقة تأمين تكافلي مجاناً في حالة الوفاة أو العجز الكلي، وبدون أي كشف طبي. ولكن تلك الميزة تحدث كان مبلغ التمويل لا يتجاوز 2,500,000 ريال سعودي يمنح المواطن دفعة مقدمة تتمثل في 10% للمسكن الأول أو 30% للمسكن الثاني . التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية دون فوائد أو ربا. يتم فتح حساب للمواطن الحاصل على القرض يشمل راتب بدون حد أدنى للرصيد. وجود دفتر شيكات مجاني وبطاقة صرف ألى مجانا وأيضا خاصية الوصول إلى الخدمات المصرفية بشكل إلكتروني عبر الأنترنت أو الهاتف الجوال المصرفي والتواصل من خلال رسائل قصيرة.

الجدير بالذكر أن خدمات الحكومة السعودية بشأن التمويل العقاري عديدة ومتعددة فالحكومة ترغب في منح الفرصة إلى أكبر عدد من المواطنين من اجل حل أزمات السكن والحصول على عقار مناسب إلى جانب منح الفرصة للمواطن فرصة دخول مجال الاستثمار العقاري كسوق جديد وتقدم الحكومة يد العون للمواطن لاختيار المجالات التي يرغب في الاستثمار فيها وأهمها المجال العقاري.