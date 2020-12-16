نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك السعودي للاستثمار فتح حساب لمن هم دون 18 عاما في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك السعودي للاستثمار هو بنك بالمملكة العربية السعودي تم تأسيسه بقرار من الملك في أواخر القرن الماضي وكان في الأصل شركة مساهمة بالمملكة العربية السعودية ويعتمد البنك في خدماته البنكية أو المصرفية أساسا على الشريعة الإسلامية حسب الهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية ويقدم البنك خدمات مصرفية متميزة كباقي البنوك الكبرى بالمملكة العربية السعودية كخدمات دفع الفواتير والديون وتسديد المصاريف وعمليات السحب والإيداع وتقديم طلبات التمويلات وما إلى ذلك من الخدمات المصرفية المتعددة ويوفر البنك أغلب هذه الخدمات عبر الإنترنت للتسهيل على العميل

ومن أجل الاستفادة من تلك الحزمة من الخدمات الكثيرة يجب أونلاين إنشاء حساب جاري بالبنك السعودي للاستثمار وسنذكر في هذه المقالة خطوات إنشاء حساب جاري مع ذكر الشروط التي يفرضها البنك على الراغبين في إنشاء حساب جاري للبنك

خطوات فتح حساب جاري في البنك السعودي للاستثمار

يقوم البنك العربي للاستثمار بتوفير نوعين من الحسابات الجارية لعملائه ليقوم العميل باختيار الحساب المناسب له حسب رغبته سنتعرف على أحد هذه الأنواع وكيفية التقديم عليها

حساب الأصالة الجاري

وهو حساب بنكي متوافق مع الشريعة الإسلامية يتم التعامل مع هذا الحساب بالعملة المحلية أو أي عملات دولية رئيسية ويمكن للعميل سحب وإيداع الشيكات على هذا الحساب أو استخدام باقي الخدمات المصرفية الأخرى مثل عمليات السحب والإيداع ويحصل العميل عند فتح الحساب على دفتر للشيكات خاص به بالمجان بالإضافة للبطاقة الائتمانية الخاصة بك ويمكنك أيضا إصدار بطاقة أخرى على نفس الحساب لأي فرد من أفراد الأسرة ويمكنك الاتفاق مع البنك على كشف حساب كل فترة زمنية يقوم العميل بتحديدها

قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالبنك السعودي للاستثمار

اختر نوع الحساب (حساب الأصالة الجاري)

قم بملء جميع الفراغات بالبيانات الشخصية الخاصة بك مثل الاسم الأول واسم العائلة ورقم الجوال والوظيفة وغير ذلك

قم بالاحتفاظ بالرقم المرجعي الخاص بك

قم بزيارة أحد أفرع البنك العربي للاستثمار لمتابعة عملية الطلب

شروط فتح حساب بالبنك