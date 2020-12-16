“مأوى” توقع 4 اتفاقيات لدعم الإسكان التنموي بقيمة تجاوزت 5 مليون ريال

في إطار الحرص على توفّير وحدات سكنية لأسر الفقراء والمحتاجين

هاني الطويل – الدمام

وقعت جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية أربع اتفاقيات والتي تخدم قطاع الإسكان التنموي بالمنطقة ،وذلك اليوم الثلاثاء في قاعة حمد القصيبي بمقر الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية بحضور رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار وابتسام الحميزي مساعد المدير العام للموارد البشرية بفرع وزارة العمل والموارد البشرية بالمنطقة الشرقية وم.عبدالله المويهي مدير عام فرع وزارة الاسكان بالمنطقة الشرقية ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية مأوى م.خالد القحطاني .

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مأوى م.خالد القحطاني تشمل الاتفاقية بناء 5 منازل للأسر الأكثر احتياجاً بين مأوى وجمعية البر بمركز الرفيعة التابعة لمحافظة القرية العليا بالمنطقة الشرقية ، وشركة عرش لتخصيص جزء من كل عملية تبرع لمأوى ،وكذلك شركة عاين لتقديم الخدمات الهندسية بالاضافة الى مشاركة مصنع اسيكو للخرسانة الجاهزة لدعم مأوى بأسعار خاصة للجمعية بقيمة إجمالية لجميع الشراكات تجاوزت أكثر من 5 مليون ريال .

وأفاد القحطاني أن “مأوى” متخصصة بتقدیم خدمة بناء المســاكن للفقراء والمحتاجین، وأعمال الترمیم، والصـیانة للمنازل وايضاً تقدیم خدمات الســـكن للفقراء والمحتاجین المتمثلة في تحسـین بیئة السـكن من خلال الترمیم والصـیانة وإنشـاء الوحدات السـكنیة المثالية في جميع مناطق المملكة وكذلك تمكين القطاع غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية، والتي تتضمن السعي لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي، والسعي لدعم مشاريع الإسكان التنموي.

ونوه رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار بهذه الاتفاقيات التي ترفع مستويات التكامل والتنسيق والتعاون بين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص لتفعيل مفهوم التكافل الاجتماعي في توفير المساكن الملائمة للأسر الأشد حاجة ونقلها مرحليًا وفق برامج تأهيلية من الرعوية إلى التنموية , و تحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030 بتهيئة القطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واغتنام الفرص لتوفير الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة.

وأوضحت مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لقطاع التنمية ابتسام بنت عبدالله الحميزي أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل دور القطاع غير الربحي في قطاع الإسكان ،ورفع مساهمته في الناتج المحلي من خلال دعم مشاريع الإسكان التنموي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع لتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق الاستقرار الأسري للأسر الأشد حاجة وزيادة تملك المواطنين للمساكن .

وأشادَ مدير عام فرع وزارة الاسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله المويهي بالإتفاقات التي أُبرِمت مابين جمعية مأوى الإسكانية والجهات المختلفة من القطاع الخاص والثالث وأنها تأتي بالتماشي مع توصيات اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية برئاسة سمو أمير المنطقة والقاضِية بدعم الجمعيات الإسكانية وتحفيز القطاع الخاص لدعم الجمعيات الإسكانية ، متنمنيًا التوفيق للجمعية في قادِم الأيام.