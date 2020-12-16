إدارة مدرسة أبو بكر الرازي الابتدائية تحتفي بمعلمي المدرسة

دوت الخليج : هاني الطويل – الأحساء
أقامت مدرسة أبو بكر الرازي الابتدائية خلال هذا الأسبوع تكريم و وجبة عشاء لمعلمي المدرسة تقديراً لجهودهم و إنجازاتهم خلال عملية التعلم عن بعد في الفصل الدراسي الأول
و قدم قائد المدرسة عبد الله حبيب الغانم خلال الاجتماع مع المعلمين شكره للجميع على تغلبهم على الصعوبات التي واجهتهم خلال هذا الفصل مما أثمر عن نجاح العملية التعليمية و البرامج و الأنشطة التي نفذت في هذه الفصل
كما تم مناقشة أهم الملاحظات و الضوابط لتقييم الطلاب لنهاية الاجتماع
ثم تم تكريم الجميع على جهودهم و تناول وجبة العشاء
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