الصاعدي… رئيساً للجنة الإعلامية في جمعية رعاية الأرامل والمطلقات والمعلقات بالمدينة المنورة

دوت الخليج – المدينة

أصدر الأستاذ مصلح بن حميدان الصبحي مدير جمعية رعاية الأرامل والمطلقات والمعلقات المكلف بالمدينة المنورة قراراً بتكليف الأستاذ عماد منصور الصاعدي رئيسا ًللجنة الإعلامية في الجمعية لمدة عام من تاريخه , للإشراف على أعمال الجمعية إعلاميا ومتابعة الرصد الإخباري للأنشطة المختلفة التي تقيمها الجمعية على مدار السنة ..

وبيّن الصبحي بأن جمعية رعاية الأرامل والمطلقات والمعلقات حريصة كل الحرص على إعطاء الكفاءات الإعلامية مكانهم الذي يستحقونه وإبراز لخبراتهم الإعلامية المختلفة وتعزيز لدور الإعلام التنموي والريادي ضمن خطة التحول الوطني ٢٠٢٠م .

من جهته قدم الصاعدي شكره وتقديره لإدارة مجلس جمعية رعاية الأرامل والمطلقات والمعلقات على الثقة الكبيرة , مضيفاً ً الصاعدي بأن الجمعية سوف تُشهد نقلة نوعية مختلفة ولاسيما في الجانب الإعلامي ومواكبة للإعلام الرقمي والتقني الجديد ، بالإضافة إلى تفعيل الاتصال المؤسساتي الداخلي والخارجي تعزيزاً للعلاقات العامة بين جمعية رعاية الأرامل والمطلقات والمعلقات والمجتمع والقطاع الخيرى… سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع.

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