نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الراجحي شروط التمويل الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي أكبر بنوك المملكة العربية السعودية ومن أكبر البنوك الإسلامية الذي يعتمد في أعماله وخدماته حسب الشريعة الإسلامية ذلك وفق إفتاء المملكة العربية السعودية وتم تأسيس البنك بأمر مباشر من الملك ويقدم البنك خدمة التمويل الشخصي التي تعتبر من أسهل الخدمات في الحصول عليها وتسديد قيمتها دون عناء أو تعب

يقدم بنك الراجحي الكثير من الخدمات المالية مثل التمويلات والتي تتوافق تماما مع الشريعة الإسلامية فهي خالية من الفوائد وتعتبر الشريعة الإسلامية الحجر الأساس الذي يعتمد عليه البنك في تعاملاته كلها وخدماته المطروحة وذكرنا سابقا نبذة عن بنك الراجحي كأحد أكبر بنوك المملكة العربية السعودية ومن أكبر البنوك الإسلامية وله أكثر من 500 فرعا في أرجاء المملكة العربية السعودية إضافة لكونه بنك عالمي وله أفرع في ماليزيا والأردن والكويت وذكرنا بعض أنواع التمويلات التي يقدمها كتمويلات السيارات والعقارات وسنذكر في هذا المقال التمويلات الشخصية وشروطها

التمويلات الشخصية من بنك الراجحي

يمكنك التقديم على تمويل شخصي مع بنك الراجحي لقضاء الحوائج الضرورية في وقت أزماتك كمصاريف المدارس والكليات والمستلزمات الضرورية وذلك عن طريق حزمة من الخدمات المقدمة للبنك ويمكنك اختيار التمويل المناسب لك والمتوافق مع الحالة المادية الحالية

هذه القروض تعد من الحلول الهامة لكل الأزمات المالية التي تواجه المواطنين مثل مصاريف المدارس والكليات والاحتياجات الأساسية للمواطنين وغيرها من اللوازم الأخري، ومنهم من يريد ذلك القرض من أجل التمويل الشخصي لتنفيذ أي مشروع أو من أجل الزواج أو أيضا من أجل تحسين ظروف المعيشة، فلذلك السبب يبحث كثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن البنوك التي لا تحتاج إلي إجراءات أو متطلبات كثيرة، ومن بين هذه البنوك مصرف الراجحي.

شروط التمويل الشخصي

عمر العميل المقدم على طلب التمويل لا يزيد عن 60 عاما

الحد الأدنى للطلب لا يقل عن 2000 ريال سعودي

أقل مدة للخدمة شهر واحد

يجب دفع راتبك الشخصي لهذا التمويل

الأوراق المطلوبة للتمويل الشخصي

ملئ استمارة التسجيل لتقديم طلب التمويل الشخصي من بنك الراجحي قيمة التكلفة الشهرية 900 ريال سعودي تقديم خطاب لتحويل الراتب الخاص بك لبنك الراجحي نسخة من البطاقة ويجب أن تكون هويتك الوطنية سارية عملية الدفع المحددة 60 شهرا خطاب عنك من جهة عملك يبين وظيفتك وحالتك المادية رسوم إدارية قدرها 500 ريال سعودي تفرض مرة واحدة

هذه التمويلات من أسهل التمويلات التي يمكنك الحصول عليها وسدادها بأقل تكلفة ودون معاناة مع الراتب الخاص بك ويقوم البنك بالتسهيل عليك في كل الإجراءات التي تمر بها من أجل الحصول على التمويل الخاص بك