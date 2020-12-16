نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الراجحي فتح حساب في عن طريق الانترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي هو بنك إسلامي ويعتبر من أكبر وأهم البنوك الموجودة بالسعودية وتبلغ قيمة أصوله أكثر من 80 مليار دولار وقام بتأسيسه بعض الأخوة في منتصف القرن المنصرم ويمتلك البنك أكثر من 500 فرع على مستوى السعودية وأكثر من 150 فرعا مخصص للسيدات وله فروع في ماليزيا والأردن والكويت أيضا وتعتبر طريقة فتح حساب عبر الإنترنت سهلة وبسيطة حيث قام البنك بتطويرها بهدف مساعدة عملائه في أي وقت وتحت أي ظروف

ويقوم بنك الراجحي بتقديم العديد من الخدمات عبر الإنترنت مثل دفع الفواتير والديون دون الحاجة للحركة وبذل الجهد والوقت كما يتميز البنك بسهولة تامة في التعامل وسلاسة في الإجراءات ومن أجل الحصول على خدمات بنك الراجحي المصرفية يجب عليك فتح حساب جاري أولا من أجل الاستمتاع بباقة الخدمات المقدمة من بنك الراجحي

مميزات فتح حساب بنك الراجحي عن طريق الإنترنت

توجد العديد من المميزات في فتح حساب لبنك الراجحي باستخدام الإنترنت وهي

معرفة حسابك المصرفي بشكل لحظي والقدرة على أداء التعاملات والتحويلات باستخدام الإنترنت فقط من أي مكان

القدرة على أداء العديد من النشاطات المصرفية مثل التبرع للجمعيات الخيرية وتحويل الأموال وغيرها من التعاملات

معرفة ملخص حسابك بالنقر على “الوضع المالي”

الدخول للحساب وعرض بيانات البطاقة الائتمانية بسهولة تامة

معرفة التفاصيل بأشكالها المختلفة حيث يوجد حقل لكل شئ ضمن فئات

القدرة على تحديد قيمة عظمى للإنفاق من البطاقة الائتمانية أو بطاقة الخصم

القدرة على إيقاف البطاقة في أي وقت

بإمكانك أيضا تقديم طلب للحصول على بطاقة جديدة دون زيارة أي فرع من فروع المصرف

القدرة على متابعة عملية الاكتتاب المتاحة في السوق والتداول والمشاركة فيها

طريقة فتح حساب بواسطة الإنترنت

يمكنك فتح حساب في بنك الراجحي عن طريق الإنترنت من خلال الخطوات الآتية