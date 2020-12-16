نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: لقاح كورونا في السعودية الأن بادروا في التسجيل في تطبيق صحتي قبل النفاذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصلت الأن الدفعة الأولى من لقاح كورونا في السعودية كما أعلن وزير الصحة السعودي الأن في بيان عاجل، وشدد سيادته على الالتزام بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا في السعودية في أسرع وقت ممكن.

تطبيق صحتي لاستلام لقاح كورونا

تطبيق صحتي هو التطبيق الرسمي المعلن عنه من قبل المملكة العربية السعودية لإستلام المصل الجديد لكورونا، لذا يجب التسجيل فيه حتي يتسنى لك الحصول على لقاح كورونا الجديد.

رابط تطبيق صحتي

تطبيق صحتى موجود الان عبر متجر IOS للايفون ومتجر جوجل لهواتف الأندرويد، ويمكنكم تحميل التطبيق للأيفون عبر هذا الرابط، وتحميل التطبيق للأندرويد من هنا.

كيفية التسجيل في تطبيق صحتي

التسجيل فى تطبيق صحتي لإستلام لقاح كورونا الجديد سهل للغاية، كل ما عليك هو تحميل التطبيق من أحد المتاجر المخصصة لهاتفك ثم اتبع الخطوات التالية:

حدد لقاح covid 19 وتابع استكمال النموذج.

اكتب اسم المستفيد من مصل كورونا.

تابع كتابة البيانات المطلوبة أمامك ثم اضغط التالي.

كل ما عليك الأن هو الإنتظار حتى يتم التواصل معك.

سعر لقاح كورونا

من المقرر أن يتم طرح لقاح كورونا بالمجان بدون دفع أي مصاريف إضافية في ظل خطة المملكة لرعاية أبناء وطنها، حيث تم تخصيص مبلغ مالي ضخم لمواجهة الفايروس المستجد.

من يمكنه الحصول على لقاح كورونا .

اللقاح الأن متوفر على 3 مراحل وستكون الأعمار فوق ال 65 عاما بالاضافة للوظائف الأكثر عرضة للإصابة بالفايروس، وبعض المرضى ذوي الأمراض المزمنة ومفرطي السمنة.

المرحلة الثانية للمارسيين الصحيين والأشخاص المتجاوز عمرهم 50 عاما ومرض واحد مزمن يكفي للحصول على اللقاح في هذه المرحلة.

المرحلة الثالثة ويتم فيها تطعيم جميع المواطنين والمقيمين في السعودية.

جدير بالذكر أن السعودية كانت من أوائل الدول التي قدمت ميزانية عالية للتعامل مع فايروس كورونا المستجد، وأصبح لديها خبرة عالية للتعامل مع هذه الأزمة، وقامت السعودية بزيادة عدد الأسرة للعناية بالمرضى بنسة 60% خلال الفترة الماضية.

أسرة الموقع تتمني أن يصل لقاح كورونا في السعودية لكل المواطنين بلا استثناء، وتتمنى زوال الفايروس قريبا من المملكة.