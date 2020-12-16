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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، التي أعلنت عنه وزارة الصحة من خلال التقديم عبر رابط صحتي، حيث زف وزير الصحة السعودي اليوم بشري سارة للمواطنين بالمملكة والذي أكد توافر لقاح فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين بما فيهم من خالفوا قانون العمل السعودي ونظام الإقامة، فيما أكدت وزارة الصحة بدء حملة التقديم والتسجيل للقاح الجديد (فايزر بيونتيك) علي ثلاث مراحل، كل مرحلة تستهدف مرحلة سنية معينة، وتأتي في المقدمة اصحاب أصحاب الأعمار السنية الكبيرة والمصابة بأمراض مزمنة والفئات التي تعمل في مهن تزيد من فرص نقل العدوي، لهذا نقدم لكم عبر موقع ثقفني آلية التسجيل للحصول على لقاح كورونا والفئات المستهدفة بالإضافة إلي رابط تحميل منصة صحتي.

طريقة التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي

تتم خطوات التسجيل في منصة صحتي للحصول على لقاح covid 19 من خلال الدخول علي منصة صحتي والقيام بتسجيل كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقدم مثل الإسم والعمر ثم القيام بالإجابة علي التساؤلات الموجودة والتي تخص الأمراض التي تعاني منها علي سبيل المثال، بعدها تصلك رسالة لتأكيد الطلب، فيما افادة وزارة الصحة أن التسجيل متاح إلي الجميع واكدت أن بدء التسجيل للحصول على اللقاح عبر منصة صحتي كان منذ الأمس وتجاوزت اعداد المسجلين حتي الآن في التطبيق أكثر من 100 ألف من المواطنين والمقيمين، فيما دعت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين بالتسجيل في التطبيق الجديد صحتي لحماية نفسك وبلدك من هذا الوباء.

مراحل التسجيل في لقاح فيروس كورونا عبر تطبيق صحتي

تتم مراحل التسجيل أولا المرحلة الأولى للمواطنين والمقيمين الذي يتجاوز عمرهم 65 عام، فيما تتم المرحلة الثانية للمواطنين والمقيمين الذين يتجاوز عمرهم 50 عام، أما في المرحلة الثالثة فتكون متاح بها التسجيل لكافة المواطنين والمقيمين ما تحت سن 50 عام.