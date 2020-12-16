نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن نقل كفالة وافد عن طريق وزارة العمل بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن نقل كفالة ، هي من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل في المملكة العربية السعودية عن طريق موقع الوزارة الرسمي، تمكنك من تقديم طلب تغيير الكفيل، ومعرفة الكفيل الحالي إلكترونيا بكل سهولة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على استعلام عن نقل كفالة وافد برقم الجواز بالخطوات، وطريقة نقل الكفالة، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

استعلام عن نقل كفالة

هذه الخدمة تقدمها وزارة العمل السعودية بشكل إلكتروني لتسهيل الأمر على المواطنين والمقيمين في المملكة، وهذه الخدمة من ضمن الخدمات الكثيرة التي تقدمها الوزارة، كما يمكنك الاستعلام عنها برقم الإقامة أو برقم الجواز بكل سهولة، ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نعرفكم على طريقة الاستعلام برقم الجواز وخطوات نقل الكفالة إلكترونيا .

خطوات الاستعلام برقم الجواز

يمكنك الاستعلام برقم الجواز عن طريق الخطوات التالية :

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل السعودية الرسمي .

قم بالضغط على خيار الخدمات الإلكترونية .

ثم أنقر على استعلام عن موظف وافد .

أكتب رقم الجواز في الخانة الخاصة به .

من القائمة حدد الجنسية .

ثم أكتب رمز التحقق بشكل صحيح .

ثم أنقر على بحث .

سوف يظهر لك جميع البيانات الخاصة بالكفيل الحالي والوافد وحالة نقل الكفالة .

خطوات نقل كفالة عامل وافد

يمكنك نقل كفالة الوافد عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية في السعودية عن طريق خطوات بسيطة والخطوات كالأتي :

أولا قم بالدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية الرسمي .

السعودية الرسمي . اكتب أسم المستخدم ورمز المرور ثم قم بعمل تسجيل دخول بحساب الكفيل .

أضغط على خيار الخدمات الإلكترونية، وأختر منها خدمة المكفولين .

ثم أنقر على خيار الجوازات .

ثم قم باختيار نقل الخدمات .

سوف تظهر لك صفحة للتعريف بالخدمة، قم بقراءتها جيدا، ثم أنقر على التالي .

سوف يظهر لك أسم العامل ورقم الإقامة والملف .

ثم قم بالضغط على أيقونة التالي .

سوف يظهر لك جميع بيانات صاحب العمل .

بعد التأكد من صحة البيانات، أنقر على تأكيد .

سوف تظهر رسالة للمستخدم للتأكيد على نقل كفالة العامل إليه .

يجب عليك تسديد رسوم نقل الكفالة .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم استعلام عن نقل كفالة وخطوات النقل إلكترونيا .