السلامة والإطفاء بمركز التأهيل الشامل بالأحساء

دوت الخليج : هاني الطويل – الأحساء

نفذ مركز التأهيل الشامل بالأحساء متمثلا بقسم الأمن والسلامة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بالأحساء محاضره توعويه بعنوان السلامة والإطفاء والاخلاءصباح يوم الثلاثاء الثلاثين من شهر ربيع الآخر ١٤٤٢هـ بقاعة المحاضرات بالمركز

استهدفت ٣٢ من منسوبي المركز مع مراعاة التباعد الاجتماعي

بهدف نشر الثقافة والوعي في حل الأزمات وإكسابهم مهارات التعامل مع أجهزة وأدوات الإطفاء

تطرق الرقيب أول “عبد الرحمن المساعد”من خلال المحاضرة إلى عدة نقاط أهمها : تعريف الإخلاء، وكيفية الإخلاء الكلي والجزئي في حالة حدوث حريق لاقدر الله ، وأهمية الأمن والسلامة في المنشأة والمنزل ، وشرح كيفية استعمال طفايات الحريق .

تخلل المحاضره عرض خطة الإخلاء ، وأهمية معرفة أماكن نقاط التجمع .

وفي الختام تقدمت الإدارة متمثله بمدير المركز عبدالله المسعود ورئيسة القسم النسائي عبير الحمد بالشكر الجزيل للرقيب “المساعد”على تقديمه المحاضرة التثقيفية التوعوية ولمشرفين الأمن والسلامة على توفير النظام الآمن داخل المنشأة وتطبيق قواعد السلامة للأفراد والممتلكات ،وضرورة تكثيف مثل هذه المحاضرات بشكل دوري