وزير المالية: لا مخاوف من حجم الدين العام.. ولدينا خطة لتغطيته

بلادي – الرياض :
أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أنه لن يكون هناك أي مخاوف من حجم الدين العام، مضيفا أن الخطة التي تم وضعها لتغطيته تتضمن السحب من الاحتياطي، وطرح أصول للبيع أمام المستثمرين.
وأضاف، خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2021، أن المملكة لديها قوة مالية كافية وأصول كبيرة للتعامل مع العجز، لافتا إلى أن الوزارة لا ترغب في زيادة التكاليف على المواطنين أو القطاع الخاص.
ولفت إلى أن أرقام الدين تحت السيطرة ولن تزيد هذه الأرقام بشكل متسارع، مؤكداً أن المملكة تمتلك استثمارات تمكنها من الصمود أمام أي صدمات اقتصادية.
ونوه بأن رؤية المملكة 2030 كانت محورا أساسيا في قدرة المملكة على تجاوز أزمة جائحة كورونا، كما ستمكن المملكة من خلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودعم القطاع الخاص، وامتصاص أي صدمات في أسعار البترول، وكذلك تنويع الاقتصاد.
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