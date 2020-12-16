الربيعة: كل مبلغ طلبناه لدعم القطاع الصحي خلال الجائحة تم توفيره بشكل عاجل

بلادي – الرياض :
قال وزير الصحة، توفيق الربيعة إن كل مبلغ طلبته الوزارة لدعم القطاع الصحي خلال جائحة كورونا، تم توفيره بشكل عاجل ومرن.
وأضاف أن قيادة المملكة وضعت صحة الإنسان فوق كل شيء، واتخذت قرارات استثنائية تاريخية لمواجهة كورونا، مثل إيقاف العمرة، وإيقاف الحضور للمقار الحكومية، إضافة إلى إيقاف التعليم وتحويل الدراسة عن بعد.
وأوضح الربيعة، خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2021، أن الحكومة تفاعلت بشكل سريع مع الأزمة منذ ظهور أولى الحالات في الصين، حيث قامت بتشكيل لجنة تضم 18 جهة حكومية لدراسة التعامل مع هذه الأزمة، وتوفير كل ما يحتاجه القطاع الصحي من مستلزمات طبية وأجهزة التنفس وغيرها.
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