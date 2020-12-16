وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادِث تسرب غاز بأحد المحال بالرياض

بلادي – الرياض : لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، اليوم (الأربعاء)، إثر حادِث تسرب غاز بأحد محال قطع غيار التبريد والتكييف في حي العليا بالرياض. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن عدداً من فرقها بالرياض باشر حادِث تسرب الغاز بالمحل فور وقوعه، مشيرة إلى أنه نتج عن الحادِث وفاة عامل وإصابة 3 آخرين.

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