وزير الصحة يعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا صباح اليوم ويستعرض عينة منه

بلادي – الرياض :

أعلن وزير الصحة، توفيق الربيعة، وصول أول دفعة من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا الجديد صباح اليوم (الأربعاء)، واستعرض عينة من اللقاح، مؤكداً أن ذلك يعد بداية لانفراج أزمة كورونا.

ولفت خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2021 بالجلسة الحوارية بمشاركة وزير المالية، محمد الجدعان، إلى أن التسجيل للحصول على اللقاح بدأ من يوم أمس (الثلاثاء)، وستتم جدولة توزيع اللقاحات وفقا للفئات ذات الأولوية لأخذه.

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وأكد أن الاستعدادات والتجهيزات المبكرة التي نفذتها الوزارة بدعم القيادة ساهمت في السيطرة على الجائحة، مشيداً بالتزام المواطنين والمقيمين والشركات في تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن ذلك ساهم في تراجع الإصابات بالفيروس.