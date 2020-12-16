بلادي – الرياض :
أعلن وزير الصحة، توفيق الربيعة، وصول أول دفعة من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا الجديد صباح اليوم (الأربعاء)، واستعرض عينة من اللقاح، مؤكداً أن ذلك يعد بداية لانفراج أزمة كورونا.
ولفت خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2021 بالجلسة الحوارية بمشاركة وزير المالية، محمد الجدعان، إلى أن التسجيل للحصول على اللقاح بدأ من يوم أمس (الثلاثاء)، وستتم جدولة توزيع اللقاحات وفقا للفئات ذات الأولوية لأخذه.
إعلان
وأكد أن الاستعدادات والتجهيزات المبكرة التي نفذتها الوزارة بدعم القيادة ساهمت في السيطرة على الجائحة، مشيداً بالتزام المواطنين والمقيمين والشركات في تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن ذلك ساهم في تراجع الإصابات بالفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة يعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا صباح اليوم ويستعرض عينة منه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.